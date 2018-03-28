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Виктория Боня приревновала Денчика к Ольге Бузовой

Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня устроила выговор Денчику за то, что он больше знает об Ольге Бузовой, чем о ней.

Ни для кого не является секретом, что Денис Куренков, более известный под псевдонимом Денчик, занимается тем, что ежедневно записывает короткие видеоролики с известнейшими звездами российского шоу-бизнеса. Большая часть главных персонажей нашумевшего блогера, являются выходцами скандальной телестройки.

Виктория Боня приревновала Денчика к Ольге Бузовой

Несколько дней назад Денчик опубликовал в личном микроблоге новый ролик, главной героиней которого стала Виктория Боня. Оказалось, что блогер решил посетить свою давнюю подругу в тот самый момент, когда она готовилась к очередной фотоссесии.

Конечно же, что экс-участница не упустила возможность и похвасталась Денчику одеждой, которую носит. Выяснилось, что Боня отдает предпочтение собственному бренду. И тут Денис решил подшутить над знаменитостью. Куренков заявил, что даже не знал о том, что у Виктории есть свой бренд, на что в ответ получил летящий свитер в лицо от обиженной звезды.

Виктория Боня приревновала Денчика к Ольге Бузовой

Только вот на свитере все не прекратилось. Боня, улыбаясь, заявила Денчику, что тот явно об Ольге Бузовой знает больше, чем о ней. Конечно же, что Денис стал оправдываться и сказал, что не понимает, почему Виктория прицепилась к певице, а также добавил, что давно не виделся с Ольгой.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:01
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