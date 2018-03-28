Зрители «Дом-2» назвали семейство Блюменкранцев – самой позорной парой проекта

«Блюмы Вы позорище!...По сравнению с вами, Лена и Саймон – ангелы. Почему-то твоего Тата не выгнали за его проделки, а за то, что он таскал твою мать, вообще надо было выгнать с волчьим билетом. Оставили. Почему? На особом положении вы просто находитесь и еще кого-то осуждаете, закройте свой рот, а Лене нечего его закрывать, самая позорная пара с вашим «семейным гнездышком». Позор ведущим, тех, кого надо выгнать, оставляете, а кто должен строить любовь выгоняете. Блюм позорит ваш проект своим поведением, вы скрываете его проделки, а народ все знает. Что помогает? Гнать их надо!...», - пишут телезрители.



Несколько дней назад в эфир вышел очередной утренний выпуск телестройки, который просто-таки шокировал большое количество зрителей. Главными героям обсуждений на лобном стали Саймон Марданшин и Елена Хромина. После высказываний Блюменкранцев, фанаты в один голос принялись заявлять, что ведущие и семейство Блюмы позорят шоу.Почитатели «Дома-2» даже решили напомнить Тате и Валерию, не только то, как начинались их отношения, но и все драки, конфликты с мамой девушки и поднятие руки на блондинку, когда та находилась в положении.