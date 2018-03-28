АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

Зрители «Дом-2» назвали семейство Блюменкранцев – самой позорной парой проекта

Поклонникам скандально –известного реалити-шоу «Дом-2» не понравилось мнение Таты и Валерия Блюменкранцев на одном из лобных, за что телезрители принялись активно копаться в прошлой жизни молодого семейства.

Зрители «Дом-2» назвали семейство Блюменкранцев – самой позорной парой проекта

Несколько дней назад в эфир вышел очередной утренний выпуск телестройки, который просто-таки шокировал большое количество зрителей. Главными героям обсуждений на лобном стали Саймон Марданшин и Елена Хромина. После высказываний Блюменкранцев, фанаты в один голос принялись заявлять, что ведущие и семейство Блюмы позорят шоу.

Почитатели «Дома-2» даже решили напомнить Тате и Валерию, не только то, как начинались их отношения, но и все драки, конфликты с мамой девушки и поднятие руки на блондинку, когда та находилась в положении.

Зрители «Дом-2» назвали семейство Блюменкранцев – самой позорной парой проекта

«Блюмы Вы позорище!...По сравнению с вами, Лена и Саймон – ангелы. Почему-то твоего Тата не выгнали за его проделки, а за то, что он таскал твою мать, вообще надо было выгнать с волчьим билетом. Оставили. Почему? На особом положении вы просто находитесь и еще кого-то осуждаете, закройте свой рот, а Лене нечего его закрывать, самая позорная пара с вашим «семейным гнездышком». Позор ведущим, тех, кого надо выгнать, оставляете, а кто должен строить любовь выгоняете. Блюм позорит ваш проект своим поведением, вы скрываете его проделки, а народ все знает. Что помогает? Гнать их надо!...», - пишут телезрители.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:32
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco
Певица Джамала родила первенца
Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000
Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей
После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики
Саша Черно претендует на место лидера среди
«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз
Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в
Опознали тела 27 погибших во время пожара в
Подписчики обвиняют наивные романы в несчастной
В апреле в продажу поступит рюкзак Xiaomi Mi Geek
Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал
Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома
Стоимость смартфона Huawei Porsche Design Mate RS
Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время
Компания Novitec представила обновленный
Инсайдер представил изображение нового OnePlus 6
Российский Центр освоения Луны закроют из-за
Штраф за пользование телефоном в самолете может
Ученые: Пенометалл устойчив к взрыву и осколкам
Открытие гримерной в память о Хворостовском
Феномен заговоренных от смерти людей заключен в
На дне озера в Швейцарии нашли ботинок,
Ученые создают ракетное топливо в искусственном
Учёные рассказали, как бороться с аллергией
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман
В Екатеринбурге попытались ограбить отделение
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова без фотошопа
Учёные дали совет, как вылечить кашель в домашних
Зрители требуют, чтобы Ольга Орлова извинилась
Просмотреть все новости