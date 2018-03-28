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Ксения Собчак обвинила телеканал «Дождь» в спекуляции на трагедии в Кемерово

Бывший кандидат в Президенты России 2018 года Ксения Собчак прокомментировала действия телеканала «Дождь».

Во всем мире не прекращают говорить о жуткой трагедии, которая произошла 25 марта в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня». Ведь тот страшный пожар унес жизни десятки людей, в том числе и маленьких детей, которые на самом деле могли прожить счастливую и долгую жизнь, если бы остались дома.

Ксения Собчак обвинила телеканал «Дождь» в спекуляции на трагедии в Кемерово

Несколько часов назад известная телеведущая опубликовала в личном микроблоге новый пост-обвинение в адрес известного российского телеканала «Дождь». Собчак заявила, что канал занимается политической спекуляцией на фоне чудовищной трагедии в городе Кемерово.

У себя на страничке Ксения Анатолиевна опубликовала слова журналиста Аркадия Кайданова, в которые до сих пор не может поверить.

«Эфир ДОЖДЯ с включениями траурного митинга на Пушкинской. Гость программы - Сергей Кальварский, говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: - Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! И дальше Монгайт выдает совсем несусветное: - Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!.. Ребята, вы хотите "оседлать" еще не погребенных детей?! Плюнул и выключил телевизор!», - пишут Кайданов в блоге.


Ксения Собчак обвинила телеканал «Дождь» в спекуляции на трагедии в Кемерово

Сама Собчак была не многословна. Знаменитость заявила, что не может осознать, как можно было позволили это выдать в эфир.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:02
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