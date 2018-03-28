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Экс-участник «Дом-2» Тигран Салибеков порадовал подписчиков новым видео с младшим сыном

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков обнародовать в личном микроблоге видеоролик с младшим сыном Эльдаром.

Несмотря на то, что звезда телестройки уже не является участником проекта на протяжении 5 лет, за его семейством по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день горячив кавказский парень публикует у себя на страничке новые фотографии и видеозаписи, на большинстве из которых Тигран показывает своих двоих сыновей – 7-летнего Ролана и 4-летний Эльдара.

Экс-участник «Дом-2» Тигран Салибеков порадовал подписчиков новым видео с младшим сыном

Несколько дней назад Салибеков в очередной раз выложил в Сеть новое видео со своим младшим наследником, на котором запечатлен веселый досуг семьи. На записи молодой человек заявляет, что он занимается с Эльдаром йогой.

«Йога всему голова! У Эльдара появилась новая игра, забираться на спину! А у Ролана хобби, снимать все подряд на телефон. #ролан #эльдар #салибековы», - подписал ролик Тигран.

Стоит отметить, что на видео нет мамы малышей, а сам ролик снимает старший сын Салибековых Ролан.

Экс-участник «Дом-2» Тигран Салибеков порадовал подписчиков новым видео с младшим сыном

Нужно сказать, что запись очень понравилась подписчикам Тиграна, которые тут же принялись прямо-таки забрасывать папу с сыном приятными комментариями.

«Очень милые! Дай Бог Вам счастья, здоровья и всего самооого самого теплого!», ««Кухонка» -..как мило он сказал!», «Старший сын копия ты! Умный и красивый мальчик! Видео класс!!», «Классный Папа», «Молодцы семейство», - пишут фанаты.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:28
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