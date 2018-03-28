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Экс-кандидат на пост Президента России Павел Грудинин ответил на критику Курбана Омарова

Политик Павел Грудинин отреагировал на «наезд» Курбана Омарова.

Несколько дней назад супруг телеведущей прославленного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной опубликовал в личном микроблоге пост-обращение к бывшему кандидату в Президенты России Павлу Грудинину. Бизнесмен решил напомнить государственному деятелю о том, что он пообещал сбрить усы.

Экс-кандидат на пост Президента России Павел Грудинин ответил на критику Курбана Омарова

Тем не менее, прямо-таки сразу Курбан подчеркнул в блоге, что едва ли не все обещания Грудинина так и останутся словами. По мнению Омарова, подобные действия уж явно не добавляют бонусов дипломату не только как мужчине, но и как известному политику.

Несмотря на то, что Павел Грудинин навряд ли мог знать, кто такой Курбан Омаров, он все-таки ответил бизнесмену у себя на страничке в социальной сети.

«В целом можно с уверенностью утверждать, что господин Омаров – пустомеля. Девушки, отправьте ему ненужную юбку, пожалуйста. Пусть сменить брюки на нее!», - написал политик.


Экс-кандидат на пост Президента России Павел Грудинин ответил на критику Курбана Омарова

Стоит отметить, что публикацию, спустя несколько минут, Грудинин удалил, однако шустрым пользователям Сети все-таки удалось ее сохранить и распространить по Интернету.

Нужно сказать, что многочисленные фолловеры поддержали высказывания экс-кандидата в Президенты 2018 года, а некоторые даже принялись припоминать Курбану Омарову о его положении. Напомним, что не так давно у мужчины ликвидировали бизнес, поэтому сейчас супруга Бородиной называют альфонсом.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:58
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