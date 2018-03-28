Александра Харитонова не может сдержать слез, глядя на свои испорченные хной брови

«Я в шоке!!! Брови не смылись.. Ребят, кто знает, как быстро смыть хну?? Виктория от тебя я никак этого не ожидала!!! Ты же говорила, что брови будут натурального цвета!», - написала Харитонова.

«Очевидно же, что излишки хны не смыты, брови в процессе окрашивания! А исполняет, как будто это перманент, актриса погорелого театра!», « Игра «а-ля Рппунцель»! Лицо кривится, а слезы не текут! И по голосу фальшиво!», «Театр бабы Фисы продолжается!», - пишут злопыхатели.

Несмотря на то, что звезда реалити-шоу «Дом-2» покинула Периметр довольно давно, за ее бытием по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день блондинка демонстрирует в личном микроблоге новые яркие фотографии и видеоролики, некоторые из которых бывают очень откровенными.Несколько дней назад Александра опубликовала очередное видео, под которым заявила, что шокирована результатом после сеанса окрашивание бровей хной.Стоит заметить, что большое количество фолловеров Сети сразу же поняли, что на самом деле экс-участница «Дома-2» только создает видимость, что плачем, да и брови, которые блондинка демонстрирует на записи, еще на самом деле не смывались, а находятся в процессе окрашивания. В результате хейтеры принялись забрасывать Харитонову неприятными словами.