Елизавета Полыгалова отметила с возлюбленным первый месяц отношений

Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с тех пор, как обворожительная блондинка ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многие телезрители.Стоит напомнить, что Елизавета не единожды пыталась построить отношения, как в Периметре, так и вне его с одним из теперешних экс-участников телешоу – Иваном Барзиковым, однако все ее попытки потерпели неудачу. По словам девушки, такой исход отношений связан с тем, что они с Иваном на самом деле очень разные.Некоторое время назад Полыгалова все-таки начала встречаться с новым молодым человеком. Долгое время блондинка не показывала своего возлюбленного и не раскрывала поклонникам его имя. Даже на фотографиях и видеороликах, которые Елизавета публиковала у себя на страничке, не видно лица парня, только лишь частями тела избранника экс-участница радовала фанатов.И вот несколько часов назад Полыгалова все-таки призналась, с кем сейчас встречается. Блондинка даже оставила ссылку своего возлюбленного. Как выяснилось, у Елизаветы отношения с Масисом Овсепяниной, которые длятся уже больше месяца. Сам молодой человек родился в городе Чита, однако чуть позже переехал жить в Москву. Избранник Лизы занимается ставками на спорт и криптовалютой.На данный момент молодые люди отправились в Париж.