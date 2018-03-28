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Очередная ссора в паре Ильи Яббарова и Алены Савкиной закончилась слезами

В паре Ильи Яббарова и Алены Савкиной начали возникать проблемы, которые заканчиваются истерикой девушки.

Несколько часов назад в Сети появился анонс эфира, который телезрители увидят через 7 дней. На видео видно, что очередной конфликт новых «брендов» скандального реалити-шоу «Дом-2» завершился довольно эмоционально.

Очередная ссора в паре Ильи Яббарова и Алены Савкиной закончилась слезами

Родственница Ольга Рапунцель, забившись в углу гримерки, очень сильно плакала, при этому ее пытался успокоить не ее возлюбленный, а телеведущий проекта Влад Кадони. Когда звезда телестройки понял, что ему не подвластно утихомирить Алену, мужчина попытался разбудить в Илье любовь и сострадание к своей избраннице.

Кадони пристыдил отвратительное поведение Яббарова, чем не на шутку разозлил 32-летнейго участника. Илья весьма продолжительно старался контролировать свои эмоции, однако после замечаний телеведущего не стал воздерживаться и учинил настоящий дебош.

Яббаров настолько разозлился, что несколько раз ударил кулаком деревянные ящики, которые стояли рядом. Как бы то ни было, но все на этом не закончилось. Раздраженный Илья стал пинать ногами все, что вокруг него находилось и только потом развернулся и ушел с гримерки «Дом-2».

Очередная ссора в паре Ильи Яббарова и Алены Савкиной закончилась слезами

Стоит отметить, что пока неизвестно, чем именно закончилась вся эта история. Однако многочисленные зрители начали переживать за родственницу Рапунцель, ведь по их мнению, Яббаров в ярости может жестоко избить Алену.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:24
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