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Дарья Лымарь рассказала поклонникам, что нашла на «Дом-2» настоящую подругу

Экс-участница телестройки «Дом-2» Дарья Лымарь сделала очередное признание в личном микроблоге.

Не так давно девушка покинула реалити-шоу. Основный период нахождения на проекте, Дарья провела на Сейшельских островах, где ей так и не удалось построить любовь. Так как должной известности брюнетка не получила после шоу, девушка принялась заявлять, что жалеет о том, что променяла другой более респектабельный проект на «Дом-2».

Дарья Лымарь рассказала поклонникам, что нашла на «Дом-2» настоящую подругу

По словам Лымарь, администрация реалити «Холостяк» приглашали ее принять участие в шоу. Сейчас же девушка корит себя за то, что сделала неправильный выбор. Тем не менее, Дарье есть за что благодарить «Дом-2», ведь именно в его стенах ей удалось встретить настоящую подругу.

Несколько часов назад обворожительная брюнетка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой рассказала подписчикам, что все-таки принесло ей участие в телестройке.

Дарья Лымарь рассказала поклонникам, что нашла на «Дом-2» настоящую подругу

«Расскажу вам о моей «неискренней» дружбе с Кариной Прониной. Жили с этой малышкой 3 месяца в комнате 5 квадратных метров. Делили один вонючий плед на двоих, одни майки и шлепки, одну пудру и помаду. Она могла чистить зубы, а я сидеть на горшке в это время и рассказывать о своих планах на день…Пели песни Аллы Пугачевой, Зверей, Фабрики и нас никто не понимал. Рассказывали друг другу семейные тайны и переживания…Плакали на плече друг друга, и да, это была школа выживания, и было очень нелегко, но за то на необитаемом острове я нашла тебя, шкет! И мы пережили все это вместе!», - написала Дарья.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:56
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