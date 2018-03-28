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Ирина Донцова отпускает Алексея Купина на отдых без своей дочери

Ирина Донцова уверена, что проявляет мудрость, отпуская потенциального зятя на отдых без Майи.

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что Купин планирует отправиться отдыхать в Египет. Однако всех зрителей удивил не этот момент, а то, что Алексей берет с собой не свою возлюбленную, а лучшего друга Романа Капаклы.

Ирина Донцова отпускает Алексея Купина на отдых без своей дочери

По словам молодых людей, они хотят немного отдохнуть от своих вторых половинок. Как бы то ни было, но Майя категорически против поездки Леши и Роман. Девушка даже спрятала паспорт своего избранника.

Судя по анонсу эфира, который выйдет через 7 дней, теща Алексея целиком и полностью заняла сторону парня. Женщина заявила, что не против поездки Купина и Капаклы, а также добавила, что не видит в этом ничего плохого. Только вот телеведущему скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Владу Кадони не понравилась такая позиция Ирины Михайловой.

Звезда телепроекта заявил, что уверен в том, что Алексей в Египте будет изменять своей возлюбленной и как результат привезет ей с отдыха целый набор болезней, которые передаются половым путем.

Ирина Донцова отпускает Алексея Купина на отдых без своей дочери

Невзирая на высказывания Кадони, Ирина Донцова провозгласила, что доверяет своего зятю, поэтому со спокойным сердцем отпускает его и Романа отдыхать в Египет. В довершении всего сказано мама Майи добавила, что хочет проверить, сможет ли Алексей сохранить верность ее дочери, ведь для нее это очень важно.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:26
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