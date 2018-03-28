Ирина Донцова отпускает Алексея Купина на отдых без своей дочери

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что Купин планирует отправиться отдыхать в Египет. Однако всех зрителей удивил не этот момент, а то, что Алексей берет с собой не свою возлюбленную, а лучшего друга Романа Капаклы.По словам молодых людей, они хотят немного отдохнуть от своих вторых половинок. Как бы то ни было, но Майя категорически против поездки Леши и Роман. Девушка даже спрятала паспорт своего избранника.Судя по анонсу эфира, который выйдет через 7 дней, теща Алексея целиком и полностью заняла сторону парня. Женщина заявила, что не против поездки Купина и Капаклы, а также добавила, что не видит в этом ничего плохого. Только вот телеведущему скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Владу Кадони не понравилась такая позиция Ирины Михайловой.Звезда телепроекта заявил, что уверен в том, что Алексей в Египте будет изменять своей возлюбленной и как результат привезет ей с отдыха целый набор болезней, которые передаются половым путем.Невзирая на высказывания Кадони, Ирина Донцова провозгласила, что доверяет своего зятю, поэтому со спокойным сердцем отпускает его и Романа отдыхать в Египет. В довершении всего сказано мама Майи добавила, что хочет проверить, сможет ли Алексей сохранить верность ее дочери, ведь для нее это очень важно.