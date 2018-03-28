Алена Водонаева выложила полезный инструктаж для чрезвычайных ситуаций

«Для ваших детей! Проведите серьезную беседу дома. Потренируйте 3 пункт. Организуйте пожалуйста данный инструктаж в классах и группах, где учатся ваши дети», - написала экс-участница «Дома-2» под фото с указаниями.

«Спасибо, Алена! Скинула это в группу садика дочери!», «Нужная информация..честно..я даже не задумывалась, а это важно знать», «Алена, спасибо огромное! Стыдно, но не знала этого! Расскажу деткам!», «Очень полезная информация!», «Нужный пост! Спасибо!!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что девушка ушла за ворота более 10 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка публикует у себя на официальной страничке фотографии и видеоролики, под некоторыми из которых довольно часто раздает своим подписчикам советы.По случаю страшной трагедии, которая произошла несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», Алена обнародовала в личном микроблоге пост. В своей последней публикации Водонаева привела пример инструктажа для чрезвычайных ситуаций.Стоит отметить, что большое количество читателей Водонаевой по достоинству оценили последний пост девушки.