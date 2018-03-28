Алена Водонаева выложила полезный инструктаж для чрезвычайных ситуаций
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева посоветовала своим подписчикам, у которых есть дети, провести с ними серьезную беседу дома.
Несмотря на то, что девушка ушла за ворота более 10 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка публикует у себя на официальной страничке фотографии и видеоролики, под некоторыми из которых довольно часто раздает своим подписчикам советы.
По случаю страшной трагедии, которая произошла несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», Алена обнародовала в личном микроблоге пост. В своей последней публикации Водонаева привела пример инструктажа для чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что большое количество читателей Водонаевой по достоинству оценили последний пост девушки.
Несмотря на то, что девушка ушла за ворота более 10 лет назад, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка публикует у себя на официальной страничке фотографии и видеоролики, под некоторыми из которых довольно часто раздает своим подписчикам советы.
По случаю страшной трагедии, которая произошла несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня», Алена обнародовала в личном микроблоге пост. В своей последней публикации Водонаева привела пример инструктажа для чрезвычайных ситуаций.
«Для ваших детей! Проведите серьезную беседу дома. Потренируйте 3 пункт. Организуйте пожалуйста данный инструктаж в классах и группах, где учатся ваши дети», - написала экс-участница «Дома-2» под фото с указаниями.
Стоит отметить, что большое количество читателей Водонаевой по достоинству оценили последний пост девушки.
«Спасибо, Алена! Скинула это в группу садика дочери!», «Нужная информация..честно..я даже не задумывалась, а это важно знать», «Алена, спасибо огромное! Стыдно, но не знала этого! Расскажу деткам!», «Очень полезная информация!», «Нужный пост! Спасибо!!», - пишут комментаторы.