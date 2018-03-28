Экс-участница «Дом-2» Лера Фрост привела свой нос в идеальную форму

«Сегодня был 3й завершающий сеанс по мезоуменьшению носика! Абсолютно безболезненно, а результат нереальный!...я в восторге!», - пишет Валерия.

«Как интересно, в России траур, а она нос нам показывает..!», «У людей траур, а она нам пельмени свои выкладывает!..», «Была о тебе лучшего мнения!...», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что звезда телестройки уже покинула проект, за ее жизнью продолжают наблюдать многие зрители. Ежедневно Валерия демонстрирует в личном микроблоге невероятно яркие и привлекательные фотографии, которые вызывают восторг у подписчиков.Только, как оказалось, Фрост не все нравится в своей внешности. Брюнетка то и дело постоянно экспериментирует над собой. Сначала экс-участница поменяла длину и цвет волос, затем сменила макияж, потом решила изменить форму губ и увеличила их, а недавно, по всей видимости, и вовсе решилась на ринопластику.Как бы то ни было, но кажется, Валерии не понравился сделанный нос и она решила, что нужно продолжить приводить его в безупречный вид.Несколько часов назад Фрост опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой рассказала своим подписчикам, что уже прошла третий сеанс по уменьшению своего носика.Стоит отметить, что многие фолловеры Сети не оценили стремление брюнетки быть красивой.