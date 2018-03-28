Экс-участница «Дом-2» Лера Фрост привела свой нос в идеальную форму
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост не перестает скрывать, что любит перемены в своем внешнем виде.
Несмотря на то, что звезда телестройки уже покинула проект, за ее жизнью продолжают наблюдать многие зрители. Ежедневно Валерия демонстрирует в личном микроблоге невероятно яркие и привлекательные фотографии, которые вызывают восторг у подписчиков.
Только, как оказалось, Фрост не все нравится в своей внешности. Брюнетка то и дело постоянно экспериментирует над собой. Сначала экс-участница поменяла длину и цвет волос, затем сменила макияж, потом решила изменить форму губ и увеличила их, а недавно, по всей видимости, и вовсе решилась на ринопластику.
Как бы то ни было, но кажется, Валерии не понравился сделанный нос и она решила, что нужно продолжить приводить его в безупречный вид.
Несколько часов назад Фрост опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой рассказала своим подписчикам, что уже прошла третий сеанс по уменьшению своего носика.
Стоит отметить, что многие фолловеры Сети не оценили стремление брюнетки быть красивой.
Несмотря на то, что звезда телестройки уже покинула проект, за ее жизнью продолжают наблюдать многие зрители. Ежедневно Валерия демонстрирует в личном микроблоге невероятно яркие и привлекательные фотографии, которые вызывают восторг у подписчиков.
Только, как оказалось, Фрост не все нравится в своей внешности. Брюнетка то и дело постоянно экспериментирует над собой. Сначала экс-участница поменяла длину и цвет волос, затем сменила макияж, потом решила изменить форму губ и увеличила их, а недавно, по всей видимости, и вовсе решилась на ринопластику.
Как бы то ни было, но кажется, Валерии не понравился сделанный нос и она решила, что нужно продолжить приводить его в безупречный вид.
Несколько часов назад Фрост опубликовала у себя на страничке новую фотографию, под которой рассказала своим подписчикам, что уже прошла третий сеанс по уменьшению своего носика.
«Сегодня был 3й завершающий сеанс по мезоуменьшению носика! Абсолютно безболезненно, а результат нереальный!...я в восторге!», - пишет Валерия.
Стоит отметить, что многие фолловеры Сети не оценили стремление брюнетки быть красивой.
«Как интересно, в России траур, а она нос нам показывает..!», «У людей траур, а она нам пельмени свои выкладывает!..», «Была о тебе лучшего мнения!...», - пишут комментаторы.