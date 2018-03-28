Маргарита Овсянникова в кадре выглядит не так, как в Инстаграм
Маргарита Овсянникова оказалась не такой красавицей, как вначале вообразили себе телезрители.
Обворожительная блондинка нравится большому количеству поклонников известной телестройки «Дом-2» за привлекательный внешний вид и легкий темперамент. Однако даже самые верные фанаты установили, что внешний облик девушки очень отличается от того, что она демонстрирует в личном микроблоге в Инстаграм.
Стоит напомнить, что в день прихода зрители даже сравнили Маргариту с Дарьей Пынзарь в молодости. Несмотря на то, что Даша является довольно симпатичной девушкой, Овсянникова заявила, что она намного привлекательней.
Недавно выяснилось, что роскошные волосы Маргариты на самом деле не ее. Девушка каждое свое утро начинает с того, что крепит к своим волосам пышную шевелюру, чтобы создать видимость шикарных кудрей. Некоторые из участников даже смеялись над Овсянниковой из-за такой довольно непонятной привычки.
Несмотря ни на что зрители продолжали поддерживать Марго и не слишком придирались к внешности девушки. Однако последние отношения блондинки очень отразились на ее облике. Пользователи поспешили высмеять Овсянникову за то, насколько яро она редактирует свои фото перед тем, как опубликовать их в Сеть.
Обворожительная блондинка нравится большому количеству поклонников известной телестройки «Дом-2» за привлекательный внешний вид и легкий темперамент. Однако даже самые верные фанаты установили, что внешний облик девушки очень отличается от того, что она демонстрирует в личном микроблоге в Инстаграм.
Стоит напомнить, что в день прихода зрители даже сравнили Маргариту с Дарьей Пынзарь в молодости. Несмотря на то, что Даша является довольно симпатичной девушкой, Овсянникова заявила, что она намного привлекательней.
Недавно выяснилось, что роскошные волосы Маргариты на самом деле не ее. Девушка каждое свое утро начинает с того, что крепит к своим волосам пышную шевелюру, чтобы создать видимость шикарных кудрей. Некоторые из участников даже смеялись над Овсянниковой из-за такой довольно непонятной привычки.
Несмотря ни на что зрители продолжали поддерживать Марго и не слишком придирались к внешности девушки. Однако последние отношения блондинки очень отразились на ее облике. Пользователи поспешили высмеять Овсянникову за то, насколько яро она редактирует свои фото перед тем, как опубликовать их в Сеть.
«Не ожидала от тебя такого! Зачем себя так фотошопить?», «Это ж надо себя так фотошопить, чтобы даже нос другой был!», «В кадре и в Инстаграме два совершенно разных человека», - пишут комментаторы.