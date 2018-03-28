Маргарита Овсянникова в кадре выглядит не так, как в Инстаграм

«Не ожидала от тебя такого! Зачем себя так фотошопить?», «Это ж надо себя так фотошопить, чтобы даже нос другой был!», «В кадре и в Инстаграме два совершенно разных человека», - пишут комментаторы.



Обворожительная блондинка нравится большому количеству поклонников известной телестройки «Дом-2» за привлекательный внешний вид и легкий темперамент. Однако даже самые верные фанаты установили, что внешний облик девушки очень отличается от того, что она демонстрирует в личном микроблоге в Инстаграм.Стоит напомнить, что в день прихода зрители даже сравнили Маргариту с Дарьей Пынзарь в молодости. Несмотря на то, что Даша является довольно симпатичной девушкой, Овсянникова заявила, что она намного привлекательней.Недавно выяснилось, что роскошные волосы Маргариты на самом деле не ее. Девушка каждое свое утро начинает с того, что крепит к своим волосам пышную шевелюру, чтобы создать видимость шикарных кудрей. Некоторые из участников даже смеялись над Овсянниковой из-за такой довольно непонятной привычки.Несмотря ни на что зрители продолжали поддерживать Марго и не слишком придирались к внешности девушки. Однако последние отношения блондинки очень отразились на ее облике. Пользователи поспешили высмеять Овсянникову за то, насколько яро она редактирует свои фото перед тем, как опубликовать их в Сеть.