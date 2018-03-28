Курбан Омаров осмелился «наехать» на представителя власти

«…Например, взять казалось бы солидного мужчину, директора колхоза господина Грудинина - о каком вообще политическом будущем и карьере речь, если из-за банальных усов, которые у нормальных взрослых мужиков отрастают обратно за пару недель, он устраивает цирк? Пообещал - так сбрей, а не фотошопить и отсиживайся по своим клубничным полям. С другими обещаниями, надо полагать, дела обстоят не лучше?», - пишет Курбан.



Недавно Курбан Омаров опубликовал в личном микроблоге претензии в адрес кандидата в Президенты 2018 года Павла Грудина. Бизнесмен разместил у себя на страничке его фотографию без усов, которые он зарекался ранее сбрить.Оказывается, политик опубликовал у себя в блоге снимок, на котором он якобы демонстрирует, что исполнил обещанное, однако спустя час фото удалил. Такие действия Грудина многие расценили, как фейк. Буквально все посчитали, что кандидат в Президенты обнародовал недействительную фотографию, которую потом поспешил убрать с всеобщего наблюдения.Только вот Курбан не смог промолчать и высказал в Сети все свои претензии к Грудину. Омаров заявил, что по-прежнему верит в «человеческое мужское слово», а также подчеркнул, что не понимает, почему некоторые не ценят его и болтают направо и налево только для того, чтобы поймать хайп.По словам бизнесмена, ему всегда очень интересно смотреть на политиков, которые перед выборами обещают народу золотые горы.