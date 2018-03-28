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Курбан Омаров осмелился «наехать» на представителя власти

Супруг Ксении Бородиной входит в состав «Команды Путина», вследствие чего высказывается он довольно бесстрашно и дерзко.

Недавно Курбан Омаров опубликовал в личном микроблоге претензии в адрес кандидата в Президенты 2018 года Павла Грудина. Бизнесмен разместил у себя на страничке его фотографию без усов, которые он зарекался ранее сбрить.

Курбан Омаров осмелился «наехать» на представителя власти

Оказывается, политик опубликовал у себя в блоге снимок, на котором он якобы демонстрирует, что исполнил обещанное, однако спустя час фото удалил. Такие действия Грудина многие расценили, как фейк. Буквально все посчитали, что кандидат в Президенты обнародовал недействительную фотографию, которую потом поспешил убрать с всеобщего наблюдения.

Только вот Курбан не смог промолчать и высказал в Сети все свои претензии к Грудину. Омаров заявил, что по-прежнему верит в «человеческое мужское слово», а также подчеркнул, что не понимает, почему некоторые не ценят его и болтают направо и налево только для того, чтобы поймать хайп.

Курбан Омаров осмелился «наехать» на представителя власти

По словам бизнесмена, ему всегда очень интересно смотреть на политиков, которые перед выборами обещают народу золотые горы.

«…Например, взять казалось бы солидного мужчину, директора колхоза господина Грудинина - о каком вообще политическом будущем и карьере речь, если из-за банальных усов, которые у нормальных взрослых мужиков отрастают обратно за пару недель, он устраивает цирк? Пообещал - так сбрей, а не фотошопить и отсиживайся по своим клубничным полям. С другими обещаниями, надо полагать, дела обстоят не лучше?», - пишет Курбан.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:57
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