Лена Миро возмущена звездами, привлекающими к себе внимание хайпом на трагедии в Кемерово

Несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, которая унесла жизни десятки людей. Многочисленные российские звезды тут же начали публиковать в личных микроблогах скорбящие посты, в которых некоторые из них призывали своих подписчиков идти сдавать кровь и отправлять деньги пострадавшим в пожаре.Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в котором она осудила тех, кто продолжает распространять недостоверные сведения о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», а также тех, кто на таком большом горе хочет хоть как-то реабилитировать себя в глазах «спонсоров».Миро также не смогла промолчать по поводу трагедии в Кемерово и хайпа звезд российского шоу-бизнеса. Несколько часов назад Елена опубликовала в личном микроблоге пост с возмущением. Скандальный блогер заявила, что считает знаменитостей, которые продолжают привлекать к себе внимание трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», мерзавцами.К своему яростному посту Миро прикрепила фотографию прославленной модели Натальи Водяновой. Супермодель проживает в Англии. Сегодня у себя на страничке звезда опубликовала пост-требование к российским властям, в котором призвала правительство перестать скрывать истинное число жертв в Кемерово, а также объявить общенациональный траур.