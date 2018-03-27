АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Лена Миро возмущена звездами, привлекающими к себе внимание хайпом на трагедии в Кемерово

Лена Миро осудила знаменитостей, которые спекулируют чужим горем.

Несколько дней назад в городе Кемерово, в торговом центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, которая унесла жизни десятки людей. Многочисленные российские звезды тут же начали публиковать в личных микроблогах скорбящие посты, в которых некоторые из них призывали своих подписчиков идти сдавать кровь и отправлять деньги пострадавшим в пожаре.

Лена Миро возмущена звездами, привлекающими к себе внимание хайпом на трагедии в Кемерово

Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с заявлением, в котором она осудила тех, кто продолжает распространять недостоверные сведения о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», а также тех, кто на таком большом горе хочет хоть как-то реабилитировать себя в глазах «спонсоров».

Миро также не смогла промолчать по поводу трагедии в Кемерово и хайпа звезд российского шоу-бизнеса. Несколько часов назад Елена опубликовала в личном микроблоге пост с возмущением. Скандальный блогер заявила, что считает знаменитостей, которые продолжают привлекать к себе внимание трагедией в ТЦ «Зимняя вишня», мерзавцами.

Лена Миро возмущена звездами, привлекающими к себе внимание хайпом на трагедии в Кемерово

К своему яростному посту Миро прикрепила фотографию прославленной модели Натальи Водяновой. Супермодель проживает в Англии. Сегодня у себя на страничке звезда опубликовала пост-требование к российским властям, в котором призвала правительство перестать скрывать истинное число жертв в Кемерово, а также объявить общенациональный траур.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космический зонд позволил увидеть Землю с другой
Геологи встревожены «сползанием» вулкана Этна в
Rolls-Royce добавил в салон купе Wraith «падающие
Появились данные об игровом смартфоне Nubia Red
Ольга Серябкина удивила поклонников своим
Проект самой роскошной Lada Vesta Signature
ЕКА и компания Iceye работают над новым радарным
В честь дня рождения AliExpress смартфоны BV9000
Беременная Ева Лонгория и Хосе Бастон проводят
В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал
Группу белых НЛО заметили пролетающей над
MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар
У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel,
Внедорожник Ford Explorer в России подешевел
WhatsApp испытывает новый способ проведения
Учёные не могут разгадать загадку короткого сна
Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый
Поклонники Сати Казановой заметили беременность
В базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон
Бывший супруг Ирины Пеговой тайно женился и
На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6
Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием
Sony планирует выпустить два планшета для линейки
Представлен первый планшет Acer с Chrome OS
Бритни Спирс привела в восторг Сеть своими формами
NASA возобновит изучение вечной мерзлоты
Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular
Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе
"Секретные материалы" опять хотят взять за основу
Просмотреть все новости