Зрители уверены, что скоро на «Дом-2» появится клон Дмитрия Дмитренко
Многие телезрители убеждены в том, что у «бренда» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель до сих пор есть чувства к бывшему мужчине Илье Яббарову.
Как ни странно, но Илье не пришлось стирать со своей памяти длинноволосую красавицу, ведь не так давно в Периметре появилась младшая сестра Ольги – Алена Савкина. Девушка в первый день прихода заявила, что хочет жить как ее родственница, хочет встретить на проекте любовь и выйти замуж.
На днях сестра Рапунцель начала активно следовать по пути своей сестры и наростила себе длинные волосы. Зрители заподозрили, что совсем скоро именно Алену могут прозвать новым «брендом Дома-2».
Вероятней всего, что Илья Яббаров увидев Рапунцель младшую с длинными волосами, тут же вспомнил о своих былых чувствах к Ольге и решил взяться за старое.
Сейчас у фанатов «Дома-2» возникли предположение, что если на проекте появилась новая Рапунцель, то совсем скоро они могут даже увидеть второго Дмитрия Дмитренко.
Как ни странно, но Илье не пришлось стирать со своей памяти длинноволосую красавицу, ведь не так давно в Периметре появилась младшая сестра Ольги – Алена Савкина. Девушка в первый день прихода заявила, что хочет жить как ее родственница, хочет встретить на проекте любовь и выйти замуж.
На днях сестра Рапунцель начала активно следовать по пути своей сестры и наростила себе длинные волосы. Зрители заподозрили, что совсем скоро именно Алену могут прозвать новым «брендом Дома-2».
Вероятней всего, что Илья Яббаров увидев Рапунцель младшую с длинными волосами, тут же вспомнил о своих былых чувствах к Ольге и решил взяться за старое.
Сейчас у фанатов «Дома-2» возникли предположение, что если на проекте появилась новая Рапунцель, то совсем скоро они могут даже увидеть второго Дмитрия Дмитренко.
«Если Алена Савкина решила полностью скопировать свою сестру. Включая длинные волосы. Свадьбу и рождение детей, то ее мужчина тоже должен стать «брендом». Новый стиль Яббарова должен быть таким: короткие, облегающие штанишки, туфли без носков, красный нос с ноздрями бегемота. Есть вторая Ольга Рапунцель, пусть будет и второй Дима Дмитренко на проекте. Ждем клона на «Дом-2»», - заявляют зрители.