Зрители уверены, что скоро на «Дом-2» появится клон Дмитрия Дмитренко

«Если Алена Савкина решила полностью скопировать свою сестру. Включая длинные волосы. Свадьбу и рождение детей, то ее мужчина тоже должен стать «брендом». Новый стиль Яббарова должен быть таким: короткие, облегающие штанишки, туфли без носков, красный нос с ноздрями бегемота. Есть вторая Ольга Рапунцель, пусть будет и второй Дима Дмитренко на проекте. Ждем клона на «Дом-2»», - заявляют зрители.

Как ни странно, но Илье не пришлось стирать со своей памяти длинноволосую красавицу, ведь не так давно в Периметре появилась младшая сестра Ольги – Алена Савкина. Девушка в первый день прихода заявила, что хочет жить как ее родственница, хочет встретить на проекте любовь и выйти замуж.На днях сестра Рапунцель начала активно следовать по пути своей сестры и наростила себе длинные волосы. Зрители заподозрили, что совсем скоро именно Алену могут прозвать новым «брендом Дома-2».Вероятней всего, что Илья Яббаров увидев Рапунцель младшую с длинными волосами, тут же вспомнил о своих былых чувствах к Ольге и решил взяться за старое.Сейчас у фанатов «Дома-2» возникли предположение, что если на проекте появилась новая Рапунцель, то совсем скоро они могут даже увидеть второго Дмитрия Дмитренко.