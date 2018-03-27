Виктория Романец шокировала поклонников своими полными формами

Несмотря на то, что звезда прославленной телестройки довольно давно покинула проект, за ее жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные поклонники. Каждый день обворожительная брюнетка публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеоролики, которые просто-таки вызывают восторг у подписчиков, ведь девушка довольно сильно похудела после проекта.Однако на днях оказалось, что Виктория обманывает своих фанатов. Девушка рассказала, что буквально все свои снимки, которые демонстрирует у себя на страничке, она редактирует в фотошопе.Вчера в Сети появилось фото, которое стало очередной причиной для насмешек недоброжелателей. На фотографии запечатлена Виктория со своим супругом Антоном Гусевым. Возлюбленные вместе прилетели в Санкт-Петербург, где их и сфотографировали шустрые папарацции.На фотографиях фоторепортеров невооруженным взглядом видно, что у Романец есть лишний вес, а на фоне Гусева девушка и вовсе выглядит толстушкой.Стоит отметить, что к последним своим публикациям Виктория отключила возможность оставлять комментарии. Вероятней всего, что причиной этому стала страшная трагедия, которая произошла в городе Кемерово 25 марта, ведь сейчас буквально все знаменитости активно распространяют в блогах посты скорби, но, как видно, не Романец.