АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Виктория Романец шокировала поклонников своими полными формами

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец повергла в шок пользователей Сети лишним весом.

Несмотря на то, что звезда прославленной телестройки довольно давно покинула проект, за ее жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные поклонники. Каждый день обворожительная брюнетка публикует в личном микроблоге новые фотографии и видеоролики, которые просто-таки вызывают восторг у подписчиков, ведь девушка довольно сильно похудела после проекта.

Виктория Романец шокировала поклонников своими полными формами

Однако на днях оказалось, что Виктория обманывает своих фанатов. Девушка рассказала, что буквально все свои снимки, которые демонстрирует у себя на страничке, она редактирует в фотошопе.

Вчера в Сети появилось фото, которое стало очередной причиной для насмешек недоброжелателей. На фотографии запечатлена Виктория со своим супругом Антоном Гусевым. Возлюбленные вместе прилетели в Санкт-Петербург, где их и сфотографировали шустрые папарацции.

На фотографиях фоторепортеров невооруженным взглядом видно, что у Романец есть лишний вес, а на фоне Гусева девушка и вовсе выглядит толстушкой.

Виктория Романец шокировала поклонников своими полными формами

Стоит отметить, что к последним своим публикациям Виктория отключила возможность оставлять комментарии. Вероятней всего, что причиной этому стала страшная трагедия, которая произошла в городе Кемерово 25 марта, ведь сейчас буквально все знаменитости активно распространяют в блогах посты скорби, но, как видно, не Романец.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал
Группу белых НЛО заметили пролетающей над
MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар
У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel,
Внедорожник Ford Explorer в России подешевел
WhatsApp испытывает новый способ проведения
Учёные не могут разгадать загадку короткого сна
Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый
Поклонники Сати Казановой заметили беременность
В базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон
Бывший супруг Ирины Пеговой тайно женился и
На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6
Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием
Sony планирует выпустить два планшета для линейки
Представлен первый планшет Acer с Chrome OS
Бритни Спирс привела в восторг Сеть своими формами
NASA возобновит изучение вечной мерзлоты
Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular
Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе
"Секретные материалы" опять хотят взять за основу
Летом в продаже появятся компьютерные системы
Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке
Учеными разработано портативное устройство VIPS
Создали человекоподобного робота, имитирующего
Ксения Собчак требует в связи с трагедией в
Швейцарские инженеры научили роботов
Новые ФГОС повысят качество школьного образования
Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk
Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая
Просмотреть все новости