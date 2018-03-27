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Катя Жужа впервые появилась в обществе со своим молодым возлюбленным

Катя Жужа решилась показать публике своего нового молодого человека.

Довольно давно в Сети появились слухи о том, что 30-летняя экс-звезда эпатажно-известной телестройки «Дом-2» закрутила роман с 23-летним гонщиком Артемом Маркеловым, за которого якобы уже даже успела выйти замуж. Как бы то ни было, но возлюбленных до сих пор вместе не видели на публике, да и фотографий Екатерина с любимым мужчиной не публикует в личном микроблоге.

Катя Жужа впервые появилась в обществе со своим молодым возлюбленным

Есть информация, что Жужа даже ушла из «Дома-2» по просьбе своего молодого человека, которому хотелось, чтобы его невеста больше времени проводила с дочкой. После ухода с реалити-шоу Екатерина сразу же улетела вместе с Артемом отдыхать на Мальдивы.

В то время бывшая телеведущая проекта начала настолько активно выкладывала у себя на страничке снимки с отдыха с избранником, что многие ее подписчики сделали вывод – Жужа вышла замуж.

Стоит напомнить, что несколько лет назад Екатерину и Артема уже связывали романтические отношения. Тем не менее, пара не смогла долго просуществовать. Ходят слухи, что у Маркелова после Жужи были отношения с бывшей участницей телешоу «Дом-2» Аленой Водонаевой.

Катя Жужа впервые появилась в обществе со своим молодым возлюбленным

И вот вчера, 26 марта, новоиспеченные супруги вышли вместе в свет. Екатерина вместе с дочкой Николь и избранником Артемом посетили торжественный концерт «Девичник Teens Awards 2018». Фотографии с мероприятия уже появились в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:22
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