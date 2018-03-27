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Экс-участник «Дома-2» Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

Бывший участник прославленной телестройки «Дом-2» Андрей Черкасов заявил, что на протяжении нескольких дней не может думать ни о чем другом, кроме как о страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта, в городе Кемерово произошла трагедия, которая шокировала всех жителей нашей планеты. Многочисленные знаменитости по-прежнему продолжают выкладывают в личных микроблогах скорбящие поста, в которых они соболезнуют родственникам погибших и призывают всех сдавать кровь и перечислять деньги пострадавшим в пожаре.

Экс-участник «Дома-2» Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

Несколько часов назад у себя на страничке высказался и экс-участник эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов, который заявил, что на данный момент его сердце находится возле своих земляков, в городе Кемерово.

Как бы то ни было, но соболезнованиями пост не закончился. Молодой человек принялся возмущаться тому факту, что сейчас на телевидении говорят не о погибших детях в пожаре, а о высылке российских дипломатов из Америки. Андрей заявил, что сейчас прямо-таки все должны думать только о том, как помочь людям, которые пострадали в таком жуткой трагедии.

Экс-участник «Дома-2» Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

Также Черкасов призвал своих многочисленных подписчиков и фанатов не верить всему тому, что они видят на своих телевизорах, ведь по его сведениях жертв, которые пострадали в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» намного больше. Оказываются, что в Кемерово сейчас находится брат Андрея, который сообщил ему, что все куда страшнее, чем показывает телевидении.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:56
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