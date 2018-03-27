Ольга Рапунцель заявила, что не хочет участвовать во лжи своей родственницы

«…Я никогда не шла против своей семьи, в отличие от некоторых. Я всегда буду горой за свою семью. Мы женщины хранительницы домашнего очага. Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви…все, что сейчас происходит со мной в рамках проекта, вы знаете, о чем я и о ком я, мне все равно! Но если серьезно, я возмущена поведением родного человека, я знаю вы тоже, но я не хочу участвовать во лжи и стараюсь не обращать на это внимание, так проще жить. У меня своя жизнь, свой мир…», - пишет Рапунцель.



Несколько дней назад «бренд» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» вместе со своим супругом Дмитрием Дмитренко ушли за ворота. На днях девушка должна отправиться в роддом, поэтому некоторое время семейство проведет в декретном отпуске вне Периметра.Несмотря на последние дни беременности, Ольга продолжает активно участвовать в жизни телестройки. Напомним, что не так давно на проект пришла младшая сестра Рапунцель – Алена, которая сразу же заявила, что хочет так же, как и ее родственница найти вторую половинку и выйти замуж. Только вот «бренд» телешоу уверена, что родной человек на самом деле хочет заменить ее.Несколько часов назад Ольга опубликовала в личном микроблоге пост, в котором назвала себя ангелом чистоты и жрицей порядка, а также заявила, что не намерена участвовать во лжи своей младшей сестры.