Ксения Бородина призналась, что атмосфера в гримерке для нее очень важна

«Все должно находиться на своих местах, создавая уют. Таким образом, появляется аура, в которой можно отвлечься между эфирами, собраться с мыслями, привести себя в порядок и обдумать то, что будет сказано на Лобном», – рассказывает Бородина.

Несколько дней назад репортерам удалось посетить гримерку прославленной телеведущей реалити-шоу «Дом-2». Как оказалось, комната знаменитости находится на территории административного корпуса, на втором этаже. В 2014 году, когда на съемочной площадке открылось новое помещение, Ксения впервые решилась на переезд.По словам Бородиной, ее гримерка не одна из самых больших, однако она точно самая уютная. Для телеведущей очень важна атмосфера, в которой она находится, именно поэтому Ксюша довольно пристально следит за своей комнатушкой.В комнате Ксении есть все вещи, которые точно должны присутствовать в обычной квартире: диван, стол, шкаф, зеркало и даже холодильник. По рассказам Бородиной, она никогда не оставалась ночевать в гримерке, однако очень часто между съемками могла позволить себе немного подремать на диване.Также телеведущая добавила, что ее двери в гримерку всегда были и будут открыты не только для постоянных жителей телестройки «Дома-2», но и для новеньких участников, которые, к примеру, давно мечтали с ней познакомиться или пообщаться.