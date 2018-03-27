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Ксения Бородина призналась, что атмосфера в гримерке для нее очень важна

Ксения Бородина показала журналистам, что хранит в своей гримерке.

Несколько дней назад репортерам удалось посетить гримерку прославленной телеведущей реалити-шоу «Дом-2». Как оказалось, комната знаменитости находится на территории административного корпуса, на втором этаже. В 2014 году, когда на съемочной площадке открылось новое помещение, Ксения впервые решилась на переезд.

Ксения Бородина призналась, что атмосфера в гримерке для нее очень важна

По словам Бородиной, ее гримерка не одна из самых больших, однако она точно самая уютная. Для телеведущей очень важна атмосфера, в которой она находится, именно поэтому Ксюша довольно пристально следит за своей комнатушкой.

«Все должно находиться на своих местах, создавая уют. Таким образом, появляется аура, в которой можно отвлечься между эфирами, собраться с мыслями, привести себя в порядок и обдумать то, что будет сказано на Лобном», – рассказывает Бородина.

В комнате Ксении есть все вещи, которые точно должны присутствовать в обычной квартире: диван, стол, шкаф, зеркало и даже холодильник. По рассказам Бородиной, она никогда не оставалась ночевать в гримерке, однако очень часто между съемками могла позволить себе немного подремать на диване.

Ксения Бородина призналась, что атмосфера в гримерке для нее очень важна

Также телеведущая добавила, что ее двери в гримерку всегда были и будут открыты не только для постоянных жителей телестройки «Дома-2», но и для новеньких участников, которые, к примеру, давно мечтали с ней познакомиться или пообщаться.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:35
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