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Марина Африкантова продолжает наслаждаться отдыхом в Дубае без Романа Капаклы

Мама Марины Африкантовой опубликовала в личном микроблоге видеоролик с арабского ресторана в Дубае.

Несколько дней назад Татьяна Африкантова сообщила у себя на страничке, что улетела вместе с дочкой за границу, чтобы не только хорошенечко отдохнуть, но и навести красоту. Только вот Марина, на удивление многих зрителей, почему-то не взяла с собой своего возлюбленного Романа Капаклы. Конечно же, этот момент вызвал много вопросов у фанатов.

Марина Африкантова продолжает наслаждаться отдыхом в Дубае без Романа Капаклы

«А где Капаклы?», «Снова летите тусить?», «Мариша, а как же любимый? Почему не взяла его с собой? Мама не захотела или не разрешила?», - пишут зрители.

Стоит отметить, что Африкантова старшая сообщила подписчикам о том, что боится различных процедур по подтяжке лица, именно поэтому с ней полетела в Дубаи ее дочка Марина.

Ходят слухи, что Капаклы не полетел с невестой, только из-за того, что за несколько дней до отлета потерял паспорт. Однако поклонники реалити-шоу в эту версию не верят. Многие буквально уверены в том, что у Марины появился в Дубае мужчина, к которому она в последнее время зачастила.

Марина Африкантова продолжает наслаждаться отдыхом в Дубае без Романа Капаклы

На днях Татьяна Африкантова опубликовала в блоге видеоролик, на котором продемонстрировала своим подписчикам, в каких арабских ресторанах в Дубае они предпочитают с дочкой кушать. На записи запечатлена близкая подруга Марины, а также возлюбленная Капаклы, которая фотографией арабскую еду, вероятней всего для того, чтобы потом показать Роману.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:16
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