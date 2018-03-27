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Экс-участнице «Дома-2» Татьяне Охулковой приглянулся Роман Гриценко

Бывшей участнице скандально-известной телестройки «Дом-2» Татьяне Охулковой понравился Роман Гриценко.

Звезда прославленного реалити-шоу довольно давно ушла за ворота, однако по-прежнему ее считают одной из самых ярких участниц проекта. Не единожды блондинка пробовала удачу построить отношения в Периметре, однако все ее попытки увенчивались крахом. Оказывается, что и за стенами реалити Татьяне так и не удалось встретить свою вторую половинку, так как девушка на данный момент отдает все свои силы работе.

Экс-участнице «Дома-2» Татьяне Охулковой приглянулся Роман Гриценко

Несколько дней назад Охулкову пригласили на съемки прямого эфира журнала «Дом-2», которые проходят каждую неделю. В итоге во время общения экс-участница неожиданно заявила, что на сегодняшний день выделяет на проекте одного парня, ради которого она в последнее время начала смотреть шоу. Как выяснилось, речь идет о Романе Гриценко.

«Сейчас я иногда даже смотрю проект, потому что мне приглянулся один участник. У меня даже есть его номер телефона. Это Роман Гриценко, он мой типаж. Симпатичный, обертка привлекает. Больше ничего не могу сказать, потому что видела всего несколько эфиров. Знаю, что на проекте его называют «легендой»», - заявила Татьяна.


Экс-участнице «Дома-2» Татьяне Охулковой приглянулся Роман Гриценко

По словам бывшей участницы, номер телефона ей дала Мэри Кулешова. Сначала Татьяна хотела написать Роману, однако потом поняла, что ей нет чем зацепить «легенду» реалити-шоу. Вместе с тем, Охулкову останавливает еще то, что Гриценко понравился ей только внешне.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:46
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