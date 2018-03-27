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Хэйтеры намерены внести разлад в семью Елены Бушиной и Ксении Бородиной и взялись за их прошлое

Хэйтеры не могут простить Елене Бушиной и Ксении Бородиной нелицеприятное высказывание о Марине Африкантовой.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появился видеоролик, на котором экс-участница реалити-шоу назвала одну из действующих рейтинговых участниц – девушкой легкого поведения. И хотя после этого события, на телепроекте уже было предостаточно других происшествий, большое количество зрителей не могут забыть поступок Бушиной.

Хэйтеры намерены внести разлад в семью Елены Бушиной и Ксении Бородиной и взялись за их прошлое

Стоит отметить, что Елена давно уже привыкла к негативу в свою сторону от пользователей Сети. Девушка периодически ругается с фолловерами, однако такого поворота событий она явно не ожидала. Ведь поклонники Африкантовой буквально накинулись на экс-участницу и заявили, что Бушина сама является распутной девицей и не имеет права говорить плохо о Марине.

Недоброжелатели не обошлись профилем Бушиной. Народ взялся за страницу ее супруга Дмитрия Железняка, которому вместо поздравлений на день рождение, они отправили несколько видеороликов его супруги, когда та, будучи участницей телестройки «Дом-2», волшебничала на забаву окружающим.

Хэйтеры намерены внести разлад в семью Елены Бушиной и Ксении Бородиной и взялись за их прошлое

Досталось и телеведущей Ксении Бородиной, которая вступилась за Бушину. В итоге злопыхатели предложили Курбану Омарову пересмотреть несколько занятных фотографий и записей, которых, как выяснилось, у Ксении куда больше. Хэйтеры достали даже те кадры звезды «Дома-2», на которых она запечатлена совершенно обнаженной.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:56
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