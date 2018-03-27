Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев посоветовал Витасу лечить голову

«Интересно, под чем был Витас, когда такое творил? Думаю, тут не поможет даже Дана Борисовас ее островом, на котором лечатся такие же заблудшие души, типа Витаса. Тут нужны врачи и психушка – и как можно скорее. Но зато в Китае парня любят, вон памятник подарили..», - заявил Солнцев.

Ставший популярным в начале ХХ века благодаря своим невероятным вокальным данным музыкант Виталий Грачев, всем известный под псевдонимом Витас, в последнее время очень часто начал попадать в различные скандальные истории.Напомним, что пять лет назад певец стал участником шумного ДТП. Витас на своем автомобиле наехал на велосипедистку Ольгу Холодову. Во время задержания звезды, Грачев не только сильно матерился, но и даже позволил себе ударить одного из сотрудников органов ногой.Прошел год, и Виталий в очередной раз заставил общественность вспомнить о себе. Артистка заподозрили в хулиганстве, якобы Витас разбил окно в чужой квартире.А на днях снова произошла неприятная история. По словам соседей певца, Витас в алкогольном опьянении открыл стрельбу во дворе на Рублевском шоссе. На данный момент известно, что в отношении Грачева органами был составлен административный протокол.Несмотря на то, что Виталий признал свою вину, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев решил высказать свое мнение об эпатажном музыканте.