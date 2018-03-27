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Западные СМИ: Селена Гомес закрутила роман с девушкой после расставания с Джастином Бибером

Иностранные газетёнки вовсю пишут о том, что прославленная певица Селена Гомес после разрыва отношений с музыкантом Джастином Бибером решила поэкспериментировать.

Как выяснилось, причиной для таких предположений СМИ, стало свидание знаменитости, на которое звезда пошла не с молодым человеком, а с девушкой.

Западные СМИ: Селена Гомес закрутила роман с девушкой после расставания с Джастином Бибером

По словам очевидцев, Селена пришла в ресторан с подругой. Девушкам настолько было весело проводить вместе время и постоянно болтать, что когда к ним подошли парни, чтобы познакомиться, они отказали им.

«Гомес довольно хорошо проводила время со своей знакомой. Ни разу девушки не вспомнили о бывшем певицы. Мне кажется, что теперь знаменитости он и вовсе перестал быть интересным. Селена была в прекрасном настроении. Правда, малость уставшей!», - рассказывают свидетели встречи Селены с незнакомой девушкой.

Стоит отметить, что на данный момент точно сказать, что знаменитость решила закрутить роман с девушкой, нельзя, ведь вполне вероятно, что Селена просто встретилась с подругой, чтобы обсудить свою личную жизнь.

Западные СМИ: Селена Гомес закрутила роман с девушкой после расставания с Джастином Бибером

Напомним, что Гомес и Бибер решили возобновить свои отношения после того, как певица вышла с больницы. Не так давно Селена перенесла очень серьезную операцию по пересадке почки. Именно в этот сложный для звезды период ее поддерживал бывший ее возлюбленный, с которым в итоге они решили снова испробовать удачу в любви. Однако и в этот раз пара не просуществовала долго.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:32
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