Экс-участница «Дом-2» Кристина Лясковец показала, какие упражнения помогают ей приводить себя в форму

«Уже неделю я занимаюсь дома - 40 минут в день. Кушаю 1300 к.кал (мой рацион Energy Diet Smart, овощи, идейка, рыба). Тренировки круговые - то есть 5 кругов по 6 упражнений! В быстром темпе 40 секунд каждое упражнение, 15 секунд перерыв..я знаю свою цель и иду к ней! Делаю себя лучше и зарабатываю на этом деньги! Именно этим мы и занимаемся в NL Intrrnational!... #идеальныйбизнес..», - написала под роликов Кристина.

Несмотря на то, что звезда эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» довольно давно не является участницей телестройки, за ее жизнью по-прежнему активно наблюдают многочисленные зрители. Обворожительная блондинка до сих пор входит в состав самых рейтинговых ребят телешоу.Каждый день Кристина публикует в личной социальной сети невероятно эффектные и соблазнительные фотографии и видеоролики, на которых демонстрирует поклонникам великолепный внешний вид и стройную фигуру.Несколько часов назад Лясковец опубликовала у себя на страничке новое видео, в описании к которому рассказала, как ей удается не только приводить свою фигуру в порядок, но и еще зарабатывать на этом.По не известным на то причинам, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» отключила возможность оставлять комментарии под последней ее публикацией.