АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Зрители уверены, что Ольга Бузова по неизвестным причинам стала добрее к участникам «Дом-2»

Ольгу Бузову прозвали – хранительницей любви на скандальном реалити-шоу «Дом 2».

В последнее время многочисленные зрители начали замечать, что звезда эпатажного телепроекта очень многие события на шоу принимает близко к сердцу, особенно это касается проблем ребят в любви. Мимика и слова сочувствия Ольги говорят сами за себя.

Зрители уверены, что Ольга Бузова по неизвестным причинам стала добрее к участникам «Дом-2»

Оказывается, что поклонники телестройки до сих пор хорошо помнят случай с Еленой Хроминой и Саймоном Марданшиным, когда девушку хотели отправить на Сейшельские острова. Блондинка настолько сильно не хотела оставлять своего возлюбленного на Поляне, что начала буквально трястись от переживаний.

«Не дрожи, Елена, не переживай, ты не полетишь на остров без Саймона», - сказала Бузова Хроминой.

Зрители уверены, что Ольге было жалко одуревшую от чувств Елену, поэтому она попыталась помочь ребятам помириться. Только вот возлюбленные не смотря ни на что, все-таки расстались, а финал отношений имел довольно печальных исход.

Зрители уверены, что Ольга Бузова по неизвестным причинам стала добрее к участникам «Дом-2»

По мнению фанатов «Дома 2», из-за отсутствия своей личной жизни, Бузова старается спасти пары, которые находятся на грани расставания. А некоторые телезрители и вовсе назвали Ольгу «хранительницей любви на «Дом 2»» и «спасательным жилетом»

«…какие-то изменения в ведущей произошли. Возможно, она нашла своего принца и влюбилась, поэтому стала добрее к тем участникам, кто тоже влюблен? От Ольги можно всего ожидать…», - пишут поклонники телепроекта.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китай реализовал возможность продажи автомобилей
Избиратели в Зимбабве должны будут
Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Саша Черно собирается занять место ведущей
Влияние КНР в Африке обеспокоило США
Волгоградский Роспотребнадзор советует родителям
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в
Гигантские кальмары не были вымыслами художников
В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк
Аккумуляторы электромобилей послужат источниками
Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги
Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове
Состоялся официальный анонс смартфона OPPO F7
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Ученые придумали, как защитить рис от опасного
Автоматический зонд Parker NASA готовится к
Палеонтологи исследовали новый вид древних
Найдена неизвестная рукопись врача Галена
Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии
Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
На орбите коричневого карлика астрономы
На российский рынок вышел самый лучший телевизор
На российском рынке представлена обновленная
Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку
Человеческие захоронения найдены в Перу
Компания Universal собирается переснять картину
Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа
Просмотреть все новости