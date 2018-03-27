Зрители уверены, что Ольга Бузова по неизвестным причинам стала добрее к участникам «Дом-2»

«Не дрожи, Елена, не переживай, ты не полетишь на остров без Саймона», - сказала Бузова Хроминой.

«…какие-то изменения в ведущей произошли. Возможно, она нашла своего принца и влюбилась, поэтому стала добрее к тем участникам, кто тоже влюблен? От Ольги можно всего ожидать…», - пишут поклонники телепроекта.

В последнее время многочисленные зрители начали замечать, что звезда эпатажного телепроекта очень многие события на шоу принимает близко к сердцу, особенно это касается проблем ребят в любви. Мимика и слова сочувствия Ольги говорят сами за себя.Оказывается, что поклонники телестройки до сих пор хорошо помнят случай с Еленой Хроминой и Саймоном Марданшиным, когда девушку хотели отправить на Сейшельские острова. Блондинка настолько сильно не хотела оставлять своего возлюбленного на Поляне, что начала буквально трястись от переживаний.Зрители уверены, что Ольге было жалко одуревшую от чувств Елену, поэтому она попыталась помочь ребятам помириться. Только вот возлюбленные не смотря ни на что, все-таки расстались, а финал отношений имел довольно печальных исход.По мнению фанатов «Дома 2», из-за отсутствия своей личной жизни, Бузова старается спасти пары, которые находятся на грани расставания. А некоторые телезрители и вовсе назвали Ольгу «хранительницей любви на «Дом 2»» и «спасательным жилетом»