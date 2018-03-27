Беременная Анастасия Костенко изменилась до неузнаваемости

«Абсолютное счастье для волос»..Я очень довольна, что удалось оживить волосы без изменения длины! Бесспорно, самый лучший уход ever!!», - написала Анастасия у себя в блоге.

Беременность очень изменила известную модель, которая не так давно вышла замуж за бывшего супруга прославленной Ольги Бузовой. Это заметили не только журналисты, но и поклонники брюнетки.Несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которая в очередной раз подтвердила догадки фанатов семейства Тарасовых. Из-за своего интересного положения Костенко перестала пользоваться автозагаром и ходить в солярий, что сделало ее кожу более светлой и словно сияющей изнутри. Стоит отметить, что это часто наблюдается у беременных девушек.Также, вероятней всего, что Анастасия относится к тем женщинам, которые считают, что во время беременности нельзя стричь волосы. Костенко обратилась к своему специалисту, который помог модели привести свои локоны в порядок.Сообщается, что ранее, для того чтобы оживить Насте прическу, брюнетке состригали несколько сантиметров волос, однако теперь, девушка обходится только процедурой «счастье для волос».Стоит отметить, что до сих пор Костенко и Тарасов отказываются как-либо комментировать слухи о возможной беременности Анастасии.