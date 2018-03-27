Беременная Анастасия Костенко изменилась до неузнаваемости
Третья супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко привела свой внешний вид в порядок.
Беременность очень изменила известную модель, которая не так давно вышла замуж за бывшего супруга прославленной Ольги Бузовой. Это заметили не только журналисты, но и поклонники брюнетки.
Несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которая в очередной раз подтвердила догадки фанатов семейства Тарасовых. Из-за своего интересного положения Костенко перестала пользоваться автозагаром и ходить в солярий, что сделало ее кожу более светлой и словно сияющей изнутри. Стоит отметить, что это часто наблюдается у беременных девушек.
Также, вероятней всего, что Анастасия относится к тем женщинам, которые считают, что во время беременности нельзя стричь волосы. Костенко обратилась к своему специалисту, который помог модели привести свои локоны в порядок.
Сообщается, что ранее, для того чтобы оживить Насте прическу, брюнетке состригали несколько сантиметров волос, однако теперь, девушка обходится только процедурой «счастье для волос».
Стоит отметить, что до сих пор Костенко и Тарасов отказываются как-либо комментировать слухи о возможной беременности Анастасии.
Беременность очень изменила известную модель, которая не так давно вышла замуж за бывшего супруга прославленной Ольги Бузовой. Это заметили не только журналисты, но и поклонники брюнетки.
Несколько часов назад Анастасия опубликовала в личном микроблоге новую фотографию, которая в очередной раз подтвердила догадки фанатов семейства Тарасовых. Из-за своего интересного положения Костенко перестала пользоваться автозагаром и ходить в солярий, что сделало ее кожу более светлой и словно сияющей изнутри. Стоит отметить, что это часто наблюдается у беременных девушек.
Также, вероятней всего, что Анастасия относится к тем женщинам, которые считают, что во время беременности нельзя стричь волосы. Костенко обратилась к своему специалисту, который помог модели привести свои локоны в порядок.
Сообщается, что ранее, для того чтобы оживить Насте прическу, брюнетке состригали несколько сантиметров волос, однако теперь, девушка обходится только процедурой «счастье для волос».
«Абсолютное счастье для волос»..Я очень довольна, что удалось оживить волосы без изменения длины! Бесспорно, самый лучший уход ever!!», - написала Анастасия у себя в блоге.
Стоит отметить, что до сих пор Костенко и Тарасов отказываются как-либо комментировать слухи о возможной беременности Анастасии.