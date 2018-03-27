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Рукоприкладство и скандалы на «Доме-2» по-прежнему остаются в приоритете

Чем больше склоков с рукоприкладством на скандально-известном реалити-шоу «Дом-2» - тем более горькими могут быть последствия.

В последние несколько дней в Сети принялись активно говорить о настоящих причинах выгона с проекта двух самых ярких, но в тоже время не адекватных участников – Саймона Марданшина и Антона Шоки.

Рукоприкладство и скандалы на «Доме-2» по-прежнему остаются в приоритете

Вдобавок выяснилось, что в эфиры «Дома-2» попадали далеко не все ситуации разъяренного поведения молодых людей, которые не однократно говорили о том, что они ведут себя именно так из-за целенаправленных провокаций других ребят. По слухам, Саймон продолжил избивать Елену Хромину уже без камер. Молодого человека не удавалось утихомирить никому из участников телешоу, поэтому за парня взялись администраторы.

Еще более драматичными выглядели рывки телеведущий успокоить Антона Шоки, который после возращения на проект снова поймал звезду. Парень не только не выполнял свои обещания, но и не обращал внимания на руководство и делал все, что ему угодно.

Рукоприкладство и скандалы на «Доме-2» по-прежнему остаются в приоритете

Недавно в Интернете появилось интервью с одной из бывших участниц телестройки. Дарья Лымарь призналась журналистам, что редактора проекта постоянно выдают всем участникам советы, а также подчеркнула, что потасовки, драки и провокации на «Доме-2» всячески приветствуются. Девушка добавила, что всех ребят, которые отказываются делать то, что им говорят, сразу же заносят в «черный список» на изгнание.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:36
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