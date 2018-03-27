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Зрители уверены, что у Марины Африкантовой есть мужчина за Периметром

Очередная поездка Марины Африкантовой в Дубай без своего возлюбленного снова вызвала массу подозрений у телезрителей.

Несколько дней назад звезда «Дома-2» оправилась в Дубай не со своим молодым человеком Романом Капаклы, а с мамой. Ребятам на Поляне очень не понравился такой поступок блондинки, особенно после того как они узнали, что парень обиделся на возлюбленную и пообещал, что свой отпуск проведет не в ее компании, а со своими друзьями.

Зрители уверены, что у Марины Африкантовой есть мужчина за Периметром

Только вот поклонники телепроекта, как оказалось, смотрят куда дальше. Зрители уверены, что у Марины в Дубае есть мужчина, к которому она в последнее время так часто принялась летать.

«Кто же оплачивает Маринке отпуск? Уверена не она сама!», «Неужели все-таки правда, что в Дубае у Марины есть мужчина, к которому она ездит с мамой?», « Я давно догадывалась, что Капаклы нужен Африкантовой для прикрытия на «Доме-2», - пишут поклонники шоу.

Большое количество телезрителей заявляют, что Марина, если бы на самом деле летала в Дубай только для того, чтобы посетить клинику красоты, уж точно не оставляла на Сейшельских островах своего жениха, с которым они на данный момент участвуют в конкурсе «Свадьба на миллион».

Зрители уверены, что у Марины Африкантовой есть мужчина за Периметром

Как бы то ни было, но некоторые поклонники Африкантовой не верят в то, что девушка могла обзавестись мужчиной за Периметром.

«Как-то слабо верится, что у Маринки мог появится мужчина в Дубае», «У нее точно никого нет кроме Романа. Все свои силы Марина сейчас тратит на омоложение!», «Если же у Африки никого нет кроме Капаклы, почему тогда Роман бесится?», - пишут зрители.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:47
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