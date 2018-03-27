Ольга Бузова стала продюсером телеканала «БузоваTV»

«Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,6 миллионов подписчиков в Инстаграме, а 90 миллионов телезрителей по всей стране. У меня нет слов в голове!» - говорит Ольга.

Ни для кого не является секретом, что звезде популярного реалити-шоу «Дом-2», а также певице удается добиваться колоссальных результатов в различных сферах. На днях знаменитость заявила о том, что официально запускает свой YouTube-канал, на котором будет регулярно демонстрировать все интересные моменты из своей личной жизни.Однако вчера в Сеть попало еще одно очень интересное сообщение. Оказывается, что руководства «ТНТ4» решило переименовать свой телеканала, который теперь будет называться «Бузова TV». А это значит, что уже в следующее воскресенье за жизнью Ольги будет наблюдать не 12,6 миллионов людей, а куда больше.На днях Бузова заявила в личном микроблоге, что ей невероятно приятно из-за того, что за ее жизнью кому-то хочется и нравится наблюдать.Со временем фамилия Бузовой станет настоящим брендом не только в разговорах, но и официально. Выяснилось, что Ольга подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака.Стоит отметить, что сам директор телеканала «Бузова TV» уверен в том, что именно Ольге удастся поднят рейтинги их канала до небес.