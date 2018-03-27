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Ксения Бородина назвала Катя Жужу свиньей

Прославленная Ксения Бородина рассказала, кем на самом деле оказалась ее бывшая подруга Катя Жужа.

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» решила прекратить играть в молчанку и рассказала своим многочисленным поклонникам всю правду о Жуже и назвала причину, из-за которой она перестала общаться со своей теперь уже бывшей лучшей подругой.

Ксения Бородина назвала Катя Жужу свиньей

Несколько дней назад Ксения в очередной раз вышла в прямой эфир в личном микроблоге, чтобы пообщаться со своими подписчиками. Беседа с фанатами, как обычно, затянулась, и фолловеры Сети принялись интересоваться у Бородиной, что же стало причиной ее конфликта с Екатериной.

Вероятней всего, что Ксюше уже надоели вопросы, которые касаются ее бывшей дружбы с Жужей, ведь телеведущая, не задумываясь, решила высказаться.

«Вся шумиха, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги - это то, что она создала сама, потому что у нее сейчас нет в аккаунте рекламы. И поэтому ей выгодно вокруг себя создать хайп, который я поддерживать абсолютно не хочу, потому что мне это не нужно. Но у человека заканчивается реклама и совесть, что самое главное. Она у нее, кстати, отсутствовала все это время. Человек непорядочный, человек - свинья, и другим словом не могу назвать ее», - заявила Бородина своим читателям.


Ксения Бородина назвала Катя Жужу свиньей

Также телеведущая «Дома-2» добавила, что у ее бывшей подруги был такой период, когда только она помогла ей, но даже за это Бородине не сказали «спасибо».
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:38
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