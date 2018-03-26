Ольга Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и проявила скорбь по поводу трагедии в Кемерово

Множество знаменитостей проявили свое отношение к трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», которая унесла жизни десятки людей, в том числе и детей. Восходящая певица не стала исключением.Обворожительная брюнетка решила заодно напомнить кузбассовцам, что они могут не только посочувствовать горю родственников, но и помочь некоторым из них, посетив Кемеровским областной центр и сдав кровь.У себя на страничке в социальной сети Инстаграм Бузова опубликовала пост, в котором отметила, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» является болью и скорбью всей России. Также знаменитость добавила, что не может подобрать нужные слова, чтобы описать те эмоции, которые овладевают ею сейчас.Стоит отметить, что незадолго до поста-скорби, Ольга разместила в личном микроблоге публикацию, под которой выразила свое удовлетворение от современной молодежи, которая сделала волонтерство настоящим трендом. Вдобавок знаменитость выказала надежду, что молодые люди и дальше будут продолжать выбирать для себя схожие благотворные занятия.Добавим, что оба поста звезды скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» набрало за день почти 300 тысяч лайков. Ольга же, после публикации с выражением скорби Кемерово, сегодня больше не выкладывала в Сеть фотографий.