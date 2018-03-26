Фолловеры резко высмеяли Евгению Феофилактову за вранье о своих доходах

Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная блондинка публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии, на которых демонстрирует шикарную жизнь в достатке.Не так давно Евгения рассказала своим поклонникам о том, что у нее появился новый возлюбленный. Эта информация в очередной раз привлекла к Феофилактовой внимание фанатов.Как бы то ни было, но на днях в Интернете появились новые сведения об экс-участнице. Есть информация, что девушку, вместе с ее сыном от другого брака, армянский ухажер выгнал из своего шикарного особняка. Тем не менее, Евгения заявляет, что у нее имеется достаточно денег для того, чтобы обеспечить не только себя и своего сына, но и любимого мужчину.Блондинка сообщила поклонникам, что основным ее источником дохода является ее магазин одежды. Только вот большое количество пользователей Сети не верят Феофилактовой и заявляют, что звезда «Дома-2» врет.Фолловеры понимают, что магазин подразумевает собой – оплату налогов, аренды и зарплаты работникам, которые недавно неожиданно поднялись. Доходы же от подобных бизнесов, по мнению фанатов, очень редко могут покрыть расходы на жизнь, поэтому назвали Женю лгуньей.