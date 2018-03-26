Фолловеры резко высмеяли Евгению Феофилактову за вранье о своих доходах
Пользователи Сети поймали Евгению Феофилактову на вранье.
Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная блондинка публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии, на которых демонстрирует шикарную жизнь в достатке.
Не так давно Евгения рассказала своим поклонникам о том, что у нее появился новый возлюбленный. Эта информация в очередной раз привлекла к Феофилактовой внимание фанатов.
Как бы то ни было, но на днях в Интернете появились новые сведения об экс-участнице. Есть информация, что девушку, вместе с ее сыном от другого брака, армянский ухажер выгнал из своего шикарного особняка. Тем не менее, Евгения заявляет, что у нее имеется достаточно денег для того, чтобы обеспечить не только себя и своего сына, но и любимого мужчину.
Блондинка сообщила поклонникам, что основным ее источником дохода является ее магазин одежды. Только вот большое количество пользователей Сети не верят Феофилактовой и заявляют, что звезда «Дома-2» врет.
Фолловеры понимают, что магазин подразумевает собой – оплату налогов, аренды и зарплаты работникам, которые недавно неожиданно поднялись. Доходы же от подобных бизнесов, по мнению фанатов, очень редко могут покрыть расходы на жизнь, поэтому назвали Женю лгуньей.
Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная блондинка публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии, на которых демонстрирует шикарную жизнь в достатке.
Не так давно Евгения рассказала своим поклонникам о том, что у нее появился новый возлюбленный. Эта информация в очередной раз привлекла к Феофилактовой внимание фанатов.
Как бы то ни было, но на днях в Интернете появились новые сведения об экс-участнице. Есть информация, что девушку, вместе с ее сыном от другого брака, армянский ухажер выгнал из своего шикарного особняка. Тем не менее, Евгения заявляет, что у нее имеется достаточно денег для того, чтобы обеспечить не только себя и своего сына, но и любимого мужчину.
Блондинка сообщила поклонникам, что основным ее источником дохода является ее магазин одежды. Только вот большое количество пользователей Сети не верят Феофилактовой и заявляют, что звезда «Дома-2» врет.
Фолловеры понимают, что магазин подразумевает собой – оплату налогов, аренды и зарплаты работникам, которые недавно неожиданно поднялись. Доходы же от подобных бизнесов, по мнению фанатов, очень редко могут покрыть расходы на жизнь, поэтому назвали Женю лгуньей.