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Фолловеры резко высмеяли Евгению Феофилактову за вранье о своих доходах

Пользователи Сети поймали Евгению Феофилактову на вранье.

Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» довольно давно ушла за ворота, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная блондинка публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новые фотографии, на которых демонстрирует шикарную жизнь в достатке.

Фолловеры резко высмеяли Евгению Феофилактову за вранье о своих доходах

Не так давно Евгения рассказала своим поклонникам о том, что у нее появился новый возлюбленный. Эта информация в очередной раз привлекла к Феофилактовой внимание фанатов.

Как бы то ни было, но на днях в Интернете появились новые сведения об экс-участнице. Есть информация, что девушку, вместе с ее сыном от другого брака, армянский ухажер выгнал из своего шикарного особняка. Тем не менее, Евгения заявляет, что у нее имеется достаточно денег для того, чтобы обеспечить не только себя и своего сына, но и любимого мужчину.

Фолловеры резко высмеяли Евгению Феофилактову за вранье о своих доходах

Блондинка сообщила поклонникам, что основным ее источником дохода является ее магазин одежды. Только вот большое количество пользователей Сети не верят Феофилактовой и заявляют, что звезда «Дома-2» врет.

Фолловеры понимают, что магазин подразумевает собой – оплату налогов, аренды и зарплаты работникам, которые недавно неожиданно поднялись. Доходы же от подобных бизнесов, по мнению фанатов, очень редко могут покрыть расходы на жизнь, поэтому назвали Женю лгуньей.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:28
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