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Ксения Собчак опубликовала пост о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Прославленная телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге пост, посвященный страшной трагедии в городе Кемерово.

После гибели десятков людей в торговом центре «Зимняя вишня» многие знаменитости принялись публиковать на своих страницах в социальных сетях скорбящие посты. Ксения не стала исключение. Только вот публикация Собчак многим фолловерам очень не понравилась.

Ксения Собчак опубликовала пост о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

«Невозможно думать об этом спокойно. Дети, кричащие, падающие из окон, запертые в капкане огня, звонящие родителям, чтобы последний раз поговорить. Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников «на местах»…Что же объединяет Волоколамскую свалку, за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово?...», - пишет телеведущая.

Вот тут-то все и началось. Множество пользователей Сети принялись писать о том, что Собчак вместо того, чтобы искренне выложить пост-соболезнование, даже на такой трагедии активно продолжает строить свою политическую карьеру и пиарится.

Ксения Собчак опубликовала пост о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

«Что можно сказать о человеке, который даже на смерти детей не забывает пропиарится…», «Там горе у людей! Это горе всего народа, а Вы про политику! Грустно!», «Правильно! Черный пиар на чужом горе», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:57
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