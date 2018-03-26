Ксения Собчак опубликовала пост о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

«Невозможно думать об этом спокойно. Дети, кричащие, падающие из окон, запертые в капкане огня, звонящие родителям, чтобы последний раз поговорить. Мы в точности знаем, что будет дальше, правда ведь? Проверки по торговым центрам, единственным результатом которых станут еще бОльшие взятки, и пару-тройку наказанных нижнего разряда чиновников «на местах»…Что же объединяет Волоколамскую свалку, за закрытие которой я борюсь, и ужасную трагедию в Кемерово?...», - пишет телеведущая.

«Что можно сказать о человеке, который даже на смерти детей не забывает пропиарится…», «Там горе у людей! Это горе всего народа, а Вы про политику! Грустно!», «Правильно! Черный пиар на чужом горе», - пишут комментаторы.



После гибели десятков людей в торговом центре «Зимняя вишня» многие знаменитости принялись публиковать на своих страницах в социальных сетях скорбящие посты. Ксения не стала исключение. Только вот публикация Собчак многим фолловерам очень не понравилась.Вот тут-то все и началось. Множество пользователей Сети принялись писать о том, что Собчак вместо того, чтобы искренне выложить пост-соболезнование, даже на такой трагедии активно продолжает строить свою политическую карьеру и пиарится.