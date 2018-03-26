Ксения Бородина заявила, что хорошо понимает Ксению Собчак и ее не желание отвечать на вопросы о второй беременности

"Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксюшей сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты известный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксения захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница телепроекта, "слила" информацию об этом одному известному изданию. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила", - рассказала Бородина.

На днях телеведущая во время одного из своих прямых эфиров в социальной сети Инстаграм решила ответить своим поклонникам на вопрос о возможном интересном положении экс-звезды реалити-шоу. Ксюша решила не уходить от ответа, тем не менее, высказалась по максимуму тактично касательно беременности скандальной блондинки.Стоит отметить, что сама Собчак очень хорошо пользуется тем, что вокруг ее имени на данный момент поднялась шумиха. Например, несколько дней назад Ксюша опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она продемонстрировала огромнейший беременный живот.Заметим, что и от прямых вопросов по поводу своего возможного второго интересного положения знаменитость постоянно уходит.