АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ксения Бородина заявила, что хорошо понимает Ксению Собчак и ее не желание отвечать на вопросы о второй беременности

Ксения Бородина решила прокомментировать сплетни о возможной второй беременности бывшей своей коллеги по телестройке «Дом-2» Ксении Собчак.

На днях телеведущая во время одного из своих прямых эфиров в социальной сети Инстаграм решила ответить своим поклонникам на вопрос о возможном интересном положении экс-звезды реалити-шоу. Ксюша решила не уходить от ответа, тем не менее, высказалась по максимуму тактично касательно беременности скандальной блондинки.

Ксения Бородина заявила, что хорошо понимает Ксению Собчак и ее не желание отвечать на вопросы о второй беременности

"Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксюшей сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты известный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксения захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница телепроекта, "слила" информацию об этом одному известному изданию. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила", - рассказала Бородина.


Ксения Бородина заявила, что хорошо понимает Ксению Собчак и ее не желание отвечать на вопросы о второй беременности

Стоит отметить, что сама Собчак очень хорошо пользуется тем, что вокруг ее имени на данный момент поднялась шумиха. Например, несколько дней назад Ксюша опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой она продемонстрировала огромнейший беременный живот.

Заметим, что и от прямых вопросов по поводу своего возможного второго интересного положения знаменитость постоянно уходит.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра
Футурологи рассказали, что ждет человечество в
В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro
Захар Саленко попросил не голосовать за него в
Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит
Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28
SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня
СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие
Эксперты назвали самые популярные смартфоны по
Конгрессмены США взволнованы растущим влияние
Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила
Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост
Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ
Новый седан Lincoln Continental получит откидные
Жители Кемерово планируют собраться на площади
«МТС» планирует закрыть две функции мобильного
На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100
Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
Российские специалисты приступили к строительству
Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на
Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим
В США хотят возобновить разработку нейтронного
Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Просмотреть все новости