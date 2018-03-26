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Саймон Марданшин и Антон Шоки не единожды устраивали драки, которые не вошли в эфир «Дом-2»

Выяснилось, что Антон Шоки и Саймон Марданшин неоднократно устраивали потасовки, которые телезрители так и не увидели в эфирах «Дома-2».

Оказывается, что в эфирах появлялись далеко не все проделки молодых людей. Участники и так не выделялись шелковистым характером, а уж вообразить, что они выкидывали без камер, вообще страшно.

Саймон Марданшин и Антон Шоки не единожды устраивали драки, которые не вошли в эфир «Дом-2»

Антон и Саймон, конечно же, не единожды прикрывались тем, что их очень легко вывести из себя, тем более, когда это делается целенаправленно. Есть информация, в которой говорится, что Марданшин избивал Елену Хромину даже после того, как ушел за ворота. Только вот обсуждать это в проекте так никто и не спешит.

Антон Шоки и вовсе после возращения на реалити-шоу «Дом-2», заболел в очередной раз звездную болезнь. Парень даже заявил, что не имеет желания выполнять свои обещания. Участник настолько утратил над собой контроль, что перестал обращать внимание на слова телеведущий проекта.

Саймон Марданшин и Антон Шоки не единожды устраивали драки, которые не вошли в эфир «Дом-2»

«Антон перековеркал все день рождение Алексею, неоднократно дрался с Романом и вдобавок еще и избивал девушек. Марданшин тоже был еще тем мерзавцем..Дарья уже всем рассказала про эти потасовки!..», - высказываются поклонники «Дома-2».

Отметим, что Дарья Лимарь и вправду сообщила, что редактора телепроекта одобряют различные драки и провокации. Девушка даже заявила, что тех участников, которые отказываются принимать участие в них, сразу же заносят в черный список на выгон.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:47
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