Саймон Марданшин и Антон Шоки не единожды устраивали драки, которые не вошли в эфир «Дом-2»

«Антон перековеркал все день рождение Алексею, неоднократно дрался с Романом и вдобавок еще и избивал девушек. Марданшин тоже был еще тем мерзавцем..Дарья уже всем рассказала про эти потасовки!..», - высказываются поклонники «Дома-2».

Оказывается, что в эфирах появлялись далеко не все проделки молодых людей. Участники и так не выделялись шелковистым характером, а уж вообразить, что они выкидывали без камер, вообще страшно.Антон и Саймон, конечно же, не единожды прикрывались тем, что их очень легко вывести из себя, тем более, когда это делается целенаправленно. Есть информация, в которой говорится, что Марданшин избивал Елену Хромину даже после того, как ушел за ворота. Только вот обсуждать это в проекте так никто и не спешит.Антон Шоки и вовсе после возращения на реалити-шоу «Дом-2», заболел в очередной раз звездную болезнь. Парень даже заявил, что не имеет желания выполнять свои обещания. Участник настолько утратил над собой контроль, что перестал обращать внимание на слова телеведущий проекта.Отметим, что Дарья Лимарь и вправду сообщила, что редактора телепроекта одобряют различные драки и провокации. Девушка даже заявила, что тех участников, которые отказываются принимать участие в них, сразу же заносят в черный список на выгон.