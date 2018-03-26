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Ксения Бородина рассказала, что поскандалила с Катей Жужой из-за работы на "Доме-2"

Телеведущая Ксения Бородина озвучила причину конфликта с Катей Жужой.

На днях прославленная звезда эпатажного реалити-шоу «Дом-2» рассказала, что стало причиной ссоры с ее теперь уже бывшей подругой. Ксения заявила, что Екатерина просто-таки пользовалась дружбой с ней, а потом и вовсе переступила через ее голову. На данный момент телеведущие не общаются, однако эпизодично передываються насмешками в социальных сетях.

Ксения Бородина рассказала, что поскандалила с Катей Жужой из-за работы на "Доме-2"

Про спор Бородиной и Жужи знают буквально все поклонники телепроекта, ведь ранее знаменитости были лучшими подругами, а теперь, в один момент, неожиданно перестали общаться. О причинах конфликта ни Ксения, ни Екатерина не осмеливались рассказывать, однако на днях Бородина все-таки решила высказаться.

«Вся шумиха, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги - это то, что она создала сама, потому что у нее сейчас нет в аккаунте рекламы. И поэтому ей выгодно вокруг себя создать хайп, который я поддерживать абсолютно не хочу, потому что мне это не нужно…», — заявила Ксюша.

По рассказам Бородиной, у Жужи был период, когда она мучилась от нехватки денег. Екатерина попросила у Ксюши помощи. Телеведущая не только помогала Кате воспитывать дочку, но и даже одевала ее и покупала еду.

Ксения Бородина рассказала, что поскандалила с Катей Жужой из-за работы на "Доме-2"

Тем не менее, главной причиной конфликта стало то, что экс-ведущая хотела занять место Ксении на работе. Девушка даже требовала у руководства «Дома-2» такую же зарплату, как и у Бородиной.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:19
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