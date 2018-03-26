Алена Водонаева обнародовала видеоролик из одного своего субботнего дня

«Юный блогер», «Смешные и милые такие!», «Такое простое, но в то же время милое видео. У Вас прекрасные отношения с сыном!», «Аа, сын такой милаш..», «Блин..требую больше видео Богдана!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу довольно давно покинула Периметр, за ее личной жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Эффектная брюнетка каждый день выкладывает в личном микроблоге по несколько новый фотографий и записей, которыми постоянно восхищаются ее подписчики.Несколько дней назад Алена опубликовала у себя на страничке видео, на котором продемонстрировала фолловерам Сети один свой субботний день. Стоит отметить, что запись сделана не самой знаменитостью, а ее 7-летним сыном.Нужно сказать, что Водонаева в последнее время перестала показывать общественности своего ребенка. Многие фанаты девушки заподозрили, что звезда «Дома-2» боится, что мальчика могут сглазить, поэтому перестала публиковать с ним фотографии. Да и на видеозаписях, которые Алена выкладывает, почти никогда не видно лицо Богдана.Следует подчеркнуть, что последнее видео экс-участницы телестройки очень понравилось ее подписчикам, а некоторые даже попросили Алену публиковать побольше видео своего сына.