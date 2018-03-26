АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

62-летняя невеста экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева оказалась актрисой

Журналистам удалось выяснить, что пожилая возлюбленная эпатажной звезды реалити-шоу «Дом-2» Гогена Солнцева на самом деле вовсе не бизнесвумен, а актриса массовки.

На днях СМИ посетили роскошный особняк, который якобы принадлежит 62-летней невесте бывшего участника скандальной телестройки. Двухэтажный дом расположен в 10 километрах от столицы. В особняке площадью 280 м2 весят дорогостоящие картины из рыбьей кожи, имеется личный птичник с перепелками и фазанами, а также выложенный мрамором камин.

62-летняя невеста экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева оказалась актрисой

Однако внимательных журналистов очень смутило то, что в ванной комнате на полках стоят очень дешевые предметы гигиены. Также репортерам добавило сомнений отсутствие хорошей бытовой техники, которая уж точно должна присутствовать в таком шикарном особняке. СМИ сделали заключение, что в доме на самом деле никто не живет или его готовят к продаже.

Ушлым журналистам удалось отыскать невесту Солнцева в базе актрис, которую будто можно нанять за 500 рублей. Вдобавок репортеры пообщались с режиссером театра, где якобы работает возлюбленная экс-участника «Дома-2» и он подтвердил, что возле Гогена находится на самом деле актриса. Также мужчина заявил, что 6 лет назад Екатерина работала в массовке.

62-летняя невеста экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева оказалась актрисой

На портале судебных приставов СМИ отыскали имя Солнцева, который как оказалось должен очень большие деньги. Речь идет о 100 тысяч рублей.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:44
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрический кроссовер BMW iX1 появится в 2022
Мила Кунис станет мамой в третий раз
Huawei впервые смогла обогнать Apple по продажам
Фанатов Сергея Безрукова расстроили морщинки
Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в
Great Wall выводит на рынок новый кроссовер
Во время прогулки по заповеднику Хокинг Хиллс
Алену Водонаеву раскритиковали за дешевые колготки
В Башкирии в феврале продали 2 000 подержанных
По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены
Российский рынок LCV в феврале поднялся в Европе
Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта
Анна Хилькевич сходила в магазин и насмешила
Остров Недоразумения возле Магадана благодаря
Французские журналисты запечатлели серебристые
Названа пятерка авто до 200 000 рублей на
Девочки из Владикавказа станцевали старинный
Раритетную BMW 507 мотогонщика Джона Сертиса
В Екатеринбурге Роспотребнадзор обнаружил опасную
Хотят, но не могут: хватает ли россиянам денег на
Новые исследования показали, что озера – источник
Кристина Орбакайте показала обществу подросшую
Егор Крид поведал, кому посвятил «Миллион алых
Появилась информация о Meizu 15, Meizu 15 Lite и
Жителей Воронежа растрогала грусть одинокого
Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой
На официальных фото рассекретили новый Subaru
Нефтетрейдеры пожаловались в ФНС на
Российский биолог Иосиф Бильский считает медведя
Дженнифер Лопес снялась в эффектной фотосессии
Просмотреть все новости