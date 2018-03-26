62-летняя невеста экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева оказалась актрисой

На днях СМИ посетили роскошный особняк, который якобы принадлежит 62-летней невесте бывшего участника скандальной телестройки. Двухэтажный дом расположен в 10 километрах от столицы. В особняке площадью 280 м2 весят дорогостоящие картины из рыбьей кожи, имеется личный птичник с перепелками и фазанами, а также выложенный мрамором камин.Однако внимательных журналистов очень смутило то, что в ванной комнате на полках стоят очень дешевые предметы гигиены. Также репортерам добавило сомнений отсутствие хорошей бытовой техники, которая уж точно должна присутствовать в таком шикарном особняке. СМИ сделали заключение, что в доме на самом деле никто не живет или его готовят к продаже.Ушлым журналистам удалось отыскать невесту Солнцева в базе актрис, которую будто можно нанять за 500 рублей. Вдобавок репортеры пообщались с режиссером театра, где якобы работает возлюбленная экс-участника «Дома-2» и он подтвердил, что возле Гогена находится на самом деле актриса. Также мужчина заявил, что 6 лет назад Екатерина работала в массовке.На портале судебных приставов СМИ отыскали имя Солнцева, который как оказалось должен очень большие деньги. Речь идет о 100 тысяч рублей.