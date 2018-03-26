Елену Хромину гнобят друзья Саймона Марданшина за его изгнание с «Дома-2»

«Я разочаровалась в Тебе. Ты считаешь, что ушел только из-за меня, а не из-за своих действий. Меня гнобит коллектив и твои "друзья" за твой уход с проекта. Надеюсь, что тебе хорошо, когда мне так плохо. Будь счастлив. Саймон предлагаю тебе рокировку. Давай меня заменим тобой, я домой, ты на проект. Будешь дальше избивать своих очередных девушек», - написала Хромина.

Не так давно в Сети появилась информация, что скандальный телепроект покинул один из рейтинговых участников. И вроде бы Елене стоило бы начать праздновать уход Саймона, ведь блондинка не только избавилась от молодого человека, который постоянно избивал ее, но и по слухам обзавелась ухажером. Как бы то ни было, но изгнание парня обошлось девушке чрезмерно дорого.Вместе с тем, что Хромина получила множество телесных повреждений, так еще и приятели бывшего возлюбленного сейчас принялись активно нападать на девушку.По словам Елены, отношения с Саймоном для нее были очень серьезными, ведь по факту это второй мужчина в ее жизни. Несмотря на то, что блондинка в душе простила парня, ей очень обидно то, что Марданшин винит во всех своих бедах именно ее.Несколько часов назад Елена опубликовала в личном микроблоге новый пост, в котором заявила, что окончательно разочаровалась в Саймоне.