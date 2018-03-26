Экс-участница «Дома-2» Татьяна Охулкова роскошно проводит время после ухода с проекта

«Кто еще не придумал, где вкусненько покушать и классно провести время? Советую вам свой самый, самый любимый ресторан «Солчил»! Мясо, морепродукты или может постное меню?..А знаете, что еще заметила? Это информация точно пригодится девушкам, у кого нет второй половинки, здесь всегда оооочень много парней, мужчин! Поэтому может кто встретит свою любовь!..», - написала под роликом Татьяна.

«Очень красивая!», «Милое, прелестное очарование!!!», «Какая красивая подача», «Ничего себе живем», «Блуза крутая!», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройку довольно давно, за ее жизнью по-прежнему деятельно следит большое количество поклонников. Ежедневно Татьяна делиться у себя на старичке в социальной сети Инстаграм новыми фотографиями и видеороликами, которыми в очередной раз подтверждает факт того, что после проекта звездная жизнь домовцов только начинается.Несколько дней назад Охулкова опубликовала в личном микроблоге новое видео, под которым рассказала своим фанаткам, где можно не только очень вкусно покушать, но и познакомиться с большим количеством молодых людей.Стоит заметить, что подписчикам бывшей участницы «Дома-2» очень понравился внешний вид Охулковой, а некоторые даже были шокированы тем, насколько шикарно живет Татьяна.