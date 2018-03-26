АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Охулкова роскошно проводит время после ухода с проекта

Татьяна Охулкова рассказала подписчицам, где можно встретить хорошего мужчин.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула прославленную телестройку довольно давно, за ее жизнью по-прежнему деятельно следит большое количество поклонников. Ежедневно Татьяна делиться у себя на старичке в социальной сети Инстаграм новыми фотографиями и видеороликами, которыми в очередной раз подтверждает факт того, что после проекта звездная жизнь домовцов только начинается.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Охулкова роскошно проводит время после ухода с проекта

Несколько дней назад Охулкова опубликовала в личном микроблоге новое видео, под которым рассказала своим фанаткам, где можно не только очень вкусно покушать, но и познакомиться с большим количеством молодых людей.

«Кто еще не придумал, где вкусненько покушать и классно провести время? Советую вам свой самый, самый любимый ресторан «Солчил»! Мясо, морепродукты или может постное меню?..А знаете, что еще заметила? Это информация точно пригодится девушкам, у кого нет второй половинки, здесь всегда оооочень много парней, мужчин! Поэтому может кто встретит свою любовь!..», - написала под роликом Татьяна.


Экс-участница «Дома-2» Татьяна Охулкова роскошно проводит время после ухода с проекта

Стоит заметить, что подписчикам бывшей участницы «Дома-2» очень понравился внешний вид Охулковой, а некоторые даже были шокированы тем, насколько шикарно живет Татьяна.

«Очень красивая!», «Милое, прелестное очарование!!!», «Какая красивая подача», «Ничего себе живем», «Блуза крутая!», - пишут комментаторы.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors обнародовал подробности о минивэне
Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия
Нейронная сеть создает необычные имена монстров
МЧС сообщило о 64 погибших при пожаре в Кемерово
Стоимость OLED-телевизоров от Sony стартует от 2
NASA опубликовало снимок “звездных ясель” в Малом
Японская компания создает искусственный метеорный
Американцы запечатлели на видео огромный НЛО во
Ученые: Затянувшаяся зима может стать причиной
Гиперкар Bugatti Chiron Sport появится на рынке
Продажи нового пикапа Jeep Wrangler начнутся
Вера Брежнева дралась в школе, защищая себя от
Алексей Кулешов заявил, что хочет осчастливить
Ученые определили уничтожающий рак печени белок
У берегов Южной Кореи паром с пассажирами сел на
Виктория Боня случайно обнажила грудь на новом
Эксперты рассказали, как защитить телефон от
В Алтае пропала девочка двух лет
Поклонники помогают Антону Шоки собрать деньги на
Ученые объяснили причины выпадания разноцветного
Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств
“Проклятые книги”: Древние знания сознательно
В Шотландии автомобиль наехал на группу детей
Ученые: Смех избавляет человека от стресса и
Виктор Гройсман: Украина будет самостоятельно
Ученые нашли новый эффективный способ для борьбы
В Манчестере вооруженный мечом мужчина напал на
Ученые: Крупные виды животных вместе с рыбами и
Ксения Собчак обещает женскую месть губернатору
Представлен самый быстрый спорткар Chevrolet
Просмотреть все новости