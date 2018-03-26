Илья Яббаров задумался о подтяжке лица

Несмотря на то, что эпатажная звезда реалити-шоу «Дом-2» не так давно в очередной раз вернулся в Периметр, домовцу уже удалось стать одним из самых рейтинговых участников проекта. Илья уверен в том, что ему вместе с его возлюбленной, младшей сестрой Ольги Рапунцель – Аленой, удастся одержать победу в конкурсе «Свадьба на миллион».Оказывается, что Яббаров желает не только выиграть свадебный конкурс, но и уже этим летом сыграть с девушкой свадьбу. Также участник отмечает, что ввиду этих событий он просто обязан выглядеть безупречно, поэтому даже задумывается о подтяжке лица.Илья понимает, что с каждым годом на его лице появляется все больше морщин, от которых 32-летний мужчина планирует в скором времени избавиться. Участник просто-таки мечтает выглядеть моложе и готов ради этого на многое. Стоит заметить, что возлюбленная Яббарова и его родственники в категорической форме запрещают домовцу идти на такой шаг.Как бы то ни было, но по словам участника, из-за того, что он каждый день появляется на экранах, ему надлежит выглядеть совершенно, ведь на него смотрят тысячи поклонников. Яббаров не считает себя старым, тем не менее, не принимать во внимание уход за собой мужчина не намерен.Также Илья подчеркнул, что решил убрать морщины не из-за разницы в возрасте со своей возлюбленной, как думают многие зрители.