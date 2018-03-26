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Екатерина Родина надеется, что на «Острове любви» ее ждут настоящие чувства

Новая участница «Дома 2» Екатерина Родина отправилась на Сейшельские острова искать любовь.

12 марта эффектная блондинка пришла на прославленное реалити-шоу «Дом 2» и заявила, что намерена все сделать для того, чтобы Саймон Марданшин был с ней. Так как у молодого человека уже была девушка, Екатерина принялась активно действовать в сторону парня, оказывает ему различные знаки внимания и проявлять симпатию. Однако на днях Саймон покинул телестройку.

Екатерина Родина надеется, что на «Острове любви» ее ждут настоящие чувства

Поскольку Марданшин ушел за ворота, руководство проекта посчитало, что Родиной больше нет смысла оставаться в Периметре, и отправили девушку на «Остров любви».

Несколько дней назад Екатерина опубликовала в официальном профиле «Дома 2» новый пост, в котором призналась, что очень верит в то, что именно на Сейшелах ей удастся встретить свою вторую половинку.

«Сегодня я вылетела на остров… На поляне явно не с кем строить отношения, постоянный скандалы и ссоры. От этого сильно устаешь, надеюсь на островах иная атмосфера . Там меня будут ждать нестоящие чувства , романтика и красота закатов . По поводу симпатий пока сложно что-то говорить , нужно общаться и присматриваться. Мне симпатичны несколько человек, но разглашать имена пока рано. Будем сначала дружить и присматриваться!» , - написала Родина.


Екатерина Родина надеется, что на «Острове любви» ее ждут настоящие чувства

Несмотря на то, что девушка недавно стала участницей «Дома 2», многие зрители поддерживают Екатерину и желают ей не размениваться и ждать достойного.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:17
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