Екатерина Родина надеется, что на «Острове любви» ее ждут настоящие чувства

«Сегодня я вылетела на остров… На поляне явно не с кем строить отношения, постоянный скандалы и ссоры. От этого сильно устаешь, надеюсь на островах иная атмосфера . Там меня будут ждать нестоящие чувства , романтика и красота закатов . По поводу симпатий пока сложно что-то говорить , нужно общаться и присматриваться. Мне симпатичны несколько человек, но разглашать имена пока рано. Будем сначала дружить и присматриваться!» , - написала Родина.

12 марта эффектная блондинка пришла на прославленное реалити-шоу «Дом 2» и заявила, что намерена все сделать для того, чтобы Саймон Марданшин был с ней. Так как у молодого человека уже была девушка, Екатерина принялась активно действовать в сторону парня, оказывает ему различные знаки внимания и проявлять симпатию. Однако на днях Саймон покинул телестройку.Поскольку Марданшин ушел за ворота, руководство проекта посчитало, что Родиной больше нет смысла оставаться в Периметре, и отправили девушку на «Остров любви».Несколько дней назад Екатерина опубликовала в официальном профиле «Дома 2» новый пост, в котором призналась, что очень верит в то, что именно на Сейшелах ей удастся встретить свою вторую половинку.Несмотря на то, что девушка недавно стала участницей «Дома 2», многие зрители поддерживают Екатерину и желают ей не размениваться и ждать достойного.