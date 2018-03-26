Виктория Боня улетела в Лондон

«Обворожительная принцесса!», «Леди красивая и привлекательная!!!», «Виктория потрясающе выглядите! Платье очень красивое и этот цвет вам очень идет! Носите его чаще! Выглядите благородно!», «Красотка!», «А мне на Дану Борисову тут похожа!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является участницей проекта больше 10 лет, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Каждый день эффектная блондинка доставляет удовольствие своим подписчикам, публикуя в личном микроблоге яркие фотографии и видеоролики.Несколько дней назад Виктория сообщила фолловерам Сети, что отправляется в Лондон и очень надеется на то, что столица Королевства Великобритании встретить ее шикарной погодой. Сейчас же Боня активно принялась выкладывать у себя на страничке новые снимки с города на Темзе.Несколько часов назад экс-участница обнародовала очередное фото с Великобритании, которое по достоинству оценило большое количество пользователей социальной сети. На фотографии Виктория запечатлена в красивом платье кофейного цвета, а сам снимок сделан, по всей видимости, в ресторане.Подписчики Бони тут же начали буквально забрасывать знаменитость приятными словами, а некоторые даже сравнили Викторию с Даной Борисовой.