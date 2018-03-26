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Ксения Бородина с мужем шокированы трагедией в Кемерове

Ксения Бородина не может понять, на чей совести будут жизни погибших людей в городе Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел страшный пожар, при котором погибло, по официальным данным 48 человек. Однако, по всей видимости, эта цифра не окончательна, так как есть очень много людей, которых до сих пор не нашли.

Ксения Бородина с мужем шокированы трагедией в Кемерове

Такое страшное событие не могло не задеть звезд российского шоу-бизнеса. Несколько часов назад в личном микроблоге известная телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, а также ее супруг, опубликовали душещипательные посты.

«Детки... бедные детки..Села сейчас читать новости, я в шоке.. Кемерово..погибли люди... как может не сработать пожарная система в таком огромном торговом центре?! Как?! На чей совести эти жизни теперь?! Бедные детки...», - написала Ксения.

«Очень больно! Мое сердце разорвано, огромная пустота и непонимание. Такого не должно быть...», - присоседился к супруге Курбан Омаров.


Ксения Бородина с мужем шокированы трагедией в Кемерове

Стоит заметить, что буквально все поклонники семейства Бородиной-Омарова тут же бросились выражать слова соболезнования всем семьям, которые пострадали в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня».

«Какое горе! За что? Дети, дети, дети…как же больно!», «250 погибших, но СМИ умалчивает эту информацию!», «Дай Бог семьям сил и терпения», «Очень больно. Скорбим», «Сердце на разрыв, не могу поверить…Бедные дети», - пишут комментаторы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:00
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