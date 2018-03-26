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Ольга Бузова предлагает сдать кровь для пострадавших в Кемерове

Ольга Бузова скорбит вместе с жителями России из-за трагедии, которая произошла в Камерово, в торговом центре «Зимняя вишня».

Ни для кого не является секретом, что прославленная телеведущая реалити-шоу «Дом-2», а также певица любит демонстрировать общественности свою жизнь. Каждый день знаменитая брюнетка публикует в личном блоге не только новые фотографии, но и все свои переживания.

Ольга Бузова предлагает сдать кровь для пострадавших в Кемерове

Несколько часов назад Ольга узнала о трагедии, которая произошла в городе Камерово и тут же написала у себя на страничке пост-призыв к своим многочисленным подписчикам.

«Только прочитала...как больно... нет слов. Вся страна скорбит сейчас вместе с #Кемерово! Завтра с 8 утра Октябрьский 22 , сдача крови для пострадавших в тц #зимняявишня», - пишет Бузова.

Стоит отметить, что буквально каждый поклонник знаменитости поспешил выразить соболезнование Кемерову по случаю такой страшной трагедии.

Ольга Бузова предлагает сдать кровь для пострадавших в Кемерове

Напомним, что вчера, 25 марта 2018 года в городе Кемерово, в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожал, который унес жизни, по официальным данным, 37 человек. На данный момент известно, что в трагедии пострадало больше 82 человек. Пропавших без вести насчитывается 64 человека, в том числе и дети.

«Страшно, что погибли дети…», «В «Зимней вишне» погибло больше 170 человек, но эту информацию умалчивают!..Люди чтобы выжить прыгали из окон с 3 и 4 этажей, разбивали ноги, руки и ребра..», «Сколько детишек погибло..Ужас», - пишут подписчики Бузовой.


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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:33
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