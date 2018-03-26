Экс-участнику «Дома-2» Сергею Сичкарю до сих пор стыдно за годы в тюрьме

«Я верил в дружбу, но, оказалось, что зря. Мне не казалось криминальным то, что мы делаем, потому что я не был посвящен в суть происходящего. Ездил на машине, которую дал мне товарищ, а, оказалось, она в угоне...Верил этому человеку как брату..Теперь никому не доверяю», - говорит Сергей.

Несмотря на то, что молодой человек уже давно не является участником прославленного телепроекта «Дом-2», за его жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Слишком уж неожиданная судьба сложилась у домовца после реалити-шоу. Сергей несколько лет провел в местах заключения, но недавно был досрочно освобожден.На данный момент Сичкарь живет в своем родном городе Минске, где несколько месяцев назад открыл караоке-клуб «Купалинка». Не так давно Сергея посетил одни из самых ярких участников «Дома-2» - Рустам Солнцев, который и поинтересовался у молодого человека, как его изменила тюрьма.Как оказалось, Сергей до сих пор общается со своей бывшей возлюбленной Александрой Скородумовой, которая не только очень сильно поддерживала парня, когда тот попал в тюрьму, но и постоянно была на связи с его родными. По словам Сичкаря, он больше не доверяет никому, ведь та неприятная ситуация произошла из-за парня, которого он считал своим братом.На данный момент экс-участник планирует открыть базу отдыха.