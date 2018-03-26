АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Экс-участнику «Дома-2» Сергею Сичкарю до сих пор стыдно за годы в тюрьме

Сергей Сичкарь рассказал, как его изменила тюрьма и чем он планирует заниматься дальше.

Несмотря на то, что молодой человек уже давно не является участником прославленного телепроекта «Дом-2», за его жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Слишком уж неожиданная судьба сложилась у домовца после реалити-шоу. Сергей несколько лет провел в местах заключения, но недавно был досрочно освобожден.

Экс-участнику «Дома-2» Сергею Сичкарю до сих пор стыдно за годы в тюрьме

На данный момент Сичкарь живет в своем родном городе Минске, где несколько месяцев назад открыл караоке-клуб «Купалинка». Не так давно Сергея посетил одни из самых ярких участников «Дома-2» - Рустам Солнцев, который и поинтересовался у молодого человека, как его изменила тюрьма.

Как оказалось, Сергей до сих пор общается со своей бывшей возлюбленной Александрой Скородумовой, которая не только очень сильно поддерживала парня, когда тот попал в тюрьму, но и постоянно была на связи с его родными. По словам Сичкаря, он больше не доверяет никому, ведь та неприятная ситуация произошла из-за парня, которого он считал своим братом.

Экс-участнику «Дома-2» Сергею Сичкарю до сих пор стыдно за годы в тюрьме

«Я верил в дружбу, но, оказалось, что зря. Мне не казалось криминальным то, что мы делаем, потому что я не был посвящен в суть происходящего. Ездил на машине, которую дал мне товарищ, а, оказалось, она в угоне...Верил этому человеку как брату..Теперь никому не доверяю», - говорит Сергей.

На данный момент экс-участник планирует открыть базу отдыха.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для
На полигоне «Ядрово» устанавливают систему
Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после
В школах США используют искусственный интеллект
Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за
По мнению Россельхознадзора, голуби несут
Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет
Перевод часов на летнее время негативно влияет на
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Просмотреть все новости