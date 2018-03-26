Виктория Борисевич общалась с девушкой, которую избивал Артем Сорока

Бывший молодой человек Александры Шевы является одним из самых темпераментных и агрессивных участников эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2». Стоит напомнить, что не так давно парень избил свою возлюбленную на камеру, после чего большая часть ребят и зрителей телепроекта принялись жестко критиковать Артема и даже настаивать на том, что парня отправили домой.Тем не менее, нашлись и те, кто занял сторону Сороки. К примеру, к таким участникам можно отнести Александру Черно, которая заявила, что даже связалась с бывшей возлюбленной парня. По словам Саши, экс-девушка Артема подтвердила, что парень никогда не поднимал на нее руку, а это значит, что в ситуации с Шевченко вина лежит только на брюнетке.Только вот Борисевич не поверила в слова Черно и решила проверить ее заявления, отправившись в родной город Сороки. Как сообщает Виктория, Артем не является тем милым и мирным парнем, о котором так яро рассказывала Черно. Оказывается, что молодой человек не единожды поднимал на свою сожительницу руку, за что мало не попал в полицию.Многочисленные зрители уверены в том, что та злоба, которая присутствует в Сороке по отношению к слабому полу, в скором времени может привести к неожиданным и жутчайшим последствиям.